Инициированный председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым законопроект о возобновлении действия отдельных статей антикоррупционного законодательства, утративших свою силу из-за несоответствия Конституции Украины, не отвечает полномочиям парламента. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Законопроект председателя Верховной Рады Разумкова, под которым подписалось почти 130 народных депутатов, предлагает "возобновить действия отдельных статей закона". Но в Конституции Украины нет такого понятия, – подчеркнул политик. – Ст. 85 Конституции Украины предусматривает исключительные полномочия Верховной Рады, в числе которых – принятие законов. А возобновление действия закона – не является функцией парламента, и у него нет на это полномочий».

Более того, напомнил парламентарий, согласно решения Конституционного Суда от 8 июня 2016 года, после признания тех или иных норм законов неконституционными, повторение их текстов в новых законодательных актах является грубейшим нарушением. Нельзя возобновить нормы, уже признанные неконституционными.

«Но выход есть, и он указан в том числе в решении Конституционного Суда. Нужно разработать новые нормы, которые урегулируют пробелы, появившиеся в действующем законодательстве после признания ряда статей неконституционными. Разработать таким образом, чтобы они уже отвечали Конституции, внести в зал и принять. Это единственный выход, по которому должна идти власть в правовом государстве», – уверен Медведчук.

Политик уверил, что фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» не выступает против декларирования доходов власть имущими.

«Никто не выступает против декларирования доходов чиновников. Различного рода обвинения, подозрения и даже оскорбления на этот счет партией и фракцией «Оппозиционная платформа – За жизнь» не воспринимаются. Мы указывали в своем представлении в Конституционный Суд, что нарушаются нормы Конституции и что это надо упразднить. Эти нормы должны быть приняты в другой редакции, которые не нарушали бы норм Основного Закона. Вот и все», – объяснил нардеп.

Медведчук заявил о том, что ОПЗЖ не поддержит ни президентскую инициативу о прекращении полномочий судей Конституционного Суда, ни вышеупомянутый законопроект председателя парламента.

«Мы не будем голосовать ни за один из этих законов. Верховная Рада должна разработать новое законодательство, которое должно урегулировать все эти пробелы, возникшие после решения Конституционного Суда. Ни в коей мере нормы, которые будут приниматься, не должны нарушать нашу Конституцию. Вот единственный правовой выход из сложившейся ситуации. Все остальное – от лукавого», – подытожил Виктор Медведчук.