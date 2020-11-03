Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» считает, что госбюджет на 2021 год, поданный на рассмотрение в Верховную Раду Украины, требует кардинальных изменений и неприемлем для того, чтобы его приняли как в первом, так и в последующем чтении.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что ОПЗЖ подала 220 поправок в законопроект о бюджете для прохождения в первом чтении.

«Мы считаем, что этот бюджет неприемлем для того, чтобы он был принят и в первом чтении, и в последующем. Он требует кардинальных изменений», – заявил лидер ОПЗЖ.

Виктор Медведчук объяснил, о каких именно изменениях идет речь.

«Доходная часть бюджета формируется на 2/3 (почти на 66 %) из внутренних и внешних заимствований. Это неприемлемо для суверенного и независимого государства. Мы должны менять радикальным образом экономическую политику, мы дали предложения относительно наполнения доходной части и роста ВВП – это снятие экономической блокады с Донбасса, это восстановление торгово-экономических отношений со странами СНГ и с РФ», – перечислил политик.

Медведчук убежден в том, что благодаря предложениям ОПЗЖ есть реальная возможность за счет изменения экономического курса, налоговой и тарифной политики значительно изменить наполнение доходной части бюджета.

«Мы сделали предложения по защите социальных программ, по субвенциям, по субсидиям. Мы сделали предложение, что не может быть приемлемым прожиточный минимум на том уровне, который предлагает сегодня правительство, которое давно должно было быть отправлено в отставку. Мы сделали свои предложения по минимальной заработной плате, которая не может составлять ни 5, ни 6 тысяч гривен, а также по поводу минимальной пенсии», – сказал далее Виктор Медведчук.

Всё это, уточнил лидер ОПЗЖ, подано в альтернативном законопроекте бюджета, который был подготовлен и внесен в Верховную Раду Кабинетом министров.

«И мы будем стоять твердо на этих позициях, потому что, во-первых – бюджет должен защищать социально наших граждан. Во-вторых – мы указываем на новые источники пополнения ВВП и доходной части бюджета, и указываем на то, что надо изменить в экономике для построения Украины, как успешной страны», – резюмировал Виктор Медведчук.