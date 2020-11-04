Ведущий: Владимир Зеленский вчера заявил, что если не хватит голосов за законопроект о роспуске КСУ, то возможен роспуск парламента. Как вы можете вообще прокомментировать этот законопроект и нынешнюю ситуацию, то, что сам президент понимает: возможно, голосов и не хватит?

Виктор Медведчук в интервью 112.ua: Следует отметить, что законопроект, который подан господином Зеленским в отношении роспуска Конституционного суда, прекращения полномочий судей КСУ, является сегодня по всем правовым оценкам конституционным переворотом, грубым нарушением действующего законодательства, а именно Основного закона. Конституция не предполагает возможности прекращения полномочий судей Конституционного суда, за исключением тех оснований, которые прямо предусмотрены в ст. 149.

То есть это решение может быть принято во время выполнения полномочий судьями Конституционного суда только как минимум двумя третями голосов от состава КСУ. Никаких других оснований для роспуска суда, для прекращения его полномочий не существует. На это прямо было указано в письме Венецианской комиссии, адресованном председателю ВРУ Разумкову, где было сказано, что это грубейшее нарушение Конституции, несоответствие Конституции – прекращение полномочий судей Конституционного суда. И в правовом демократическом государстве подобные действия не могут иметь место. Тем более инициировать их не может президент Украины. Более того, я хочу сказать о том, что действия, которые были предприняты президентом и его окружением, СНБО, правительством, они все подпадают под действие уголовного законодательства. В частности, в соответствии с нормами уголовного законодательства, есть признаки состава преступления, предусмотренные статьями 376, 344, 382.

Кстати, часть 4 Уголовного кодекса прямо предусматривает ответственность за действия, направленные на невыполнение решений и заключений КСУ. Они, в соответствии со статьями 151-152 Конституции являются такими, которые не могут быть обжалованы, оспорены и подлежат неукоснительному соблюдению. И признаки этих статей Уголовного кодекса есть в действиях всех должностных лиц, которые инициировали и которые начали реализовывать политику президента, который подал данный законопроект. Я имею в виду в этом случае и членов СНБО, и членов правительства, которые начали отменять те нормы, которые касаются НАПК.

Хочу особо обратить внимание, что ряд норм статей, в том числе и закона о противодействии коррупции, а также статья УК признаны неконституционными. Какой выход в этой ситуации? Выход есть один. Не тот, который предложен в другом законопроекте, под которым подписалось почти 130 народных депутатов, который инициировал председатель ВРУ Разумков, где предлагается термин и название закона, "возобновить действие отдельных статей закона" и далее по тексту.

Нет такого понятия в Конституции, как "возобновление действия закона". В Конституции в статье 85, которая предусматривает исключительные полномочия ВР, есть пункт, предусматривающий принятие законов. Законы можно принимать. А возобновление действия закона не является функцией парламента, у него нет на это полномочий. Более того, Конституционный суд в своем решении от 8 июня 2016 года указал, что после признания тех или иных статей или норм законов неконституционными повторение этих текстов во вновь принятых законах ВР является грубейшим нарушением и невыполнением заключений Конституционного суда.

То есть то, что сегодня предлагается законопроектом, который подписал ряд депутатов, как я уже говорил, 126 или 130, является также грубым нарушением действующей Конституции, так как нельзя возобновить те нормы, которые признаны Конституционным судом неконституционными.

Какой же выход в этой ситуации? Выход один. Он тоже предусмотрен в Конституции, на него указано в том числе и в решении Конституционного суда. Необходимо разработать новые нормы, которые должны урегулировать те пробелы, которые появились в действующем законодательстве после признания ряда статей неконституционными.

Это единственный выход, по которому должна идти власть в правовом государстве. Это единственный выход для ВР – разработать законопроекты с указанием и учетом того, что Конституционный суд признал эти нормы неконституционными. То есть законопроекты надо разработать таким образом, чтобы они отвечали Конституции, вынести их в зал и принять. Ведь абсолютно никто не выступает против декларирования доходов и расходов чиновников. И в нашей фракции, когда мы поднимали этот вопрос, мы указывали в своем представлении в Конституционный суд, что нарушаются нормы Конституции и это надо упразднить. Нарушения Конституции должны быть признаны таковыми, и эти нормы должны быть приняты в другой редакции, которые бы не нарушали норм Основного закона. Вот и все. То есть в этой ситуации различного рода обвинения, подозрения или даже оскорбления на этот счет нашей партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" и фракцией не воспринимаются. Мы не будем голосовать ни за один из этих законов.

Мы считаем, что ВР должна разработать новое законодательство, которое в этой части должно урегулировать все пробелы, которые возникли после решения Конституционного суда. Но ни в коей мере эти нормы, которые будут приниматься, не должны нарушать нашу Конституцию. Вот единственный правовой выход в сложившейся ситуации. Все остальное – от лукавого. И когда вы задаете вопрос по поводу того, что президент сказал, что распустит ВР… Ну, наверное, это он пугал представителей своей партии, которые не хотят голосовать. И, зная о том, что это голосование будет нарушением Конституции, не только Конституции, но и норм уголовного законодательства.

Правы эти депутаты, которые не хотят голосовать? Абсолютно правы. Прав ли президент, который угрожает? Считаю, что нет. Я думаю, что президент не должен опускаться до угроз. А в отношении роспуска парламента, я считаю, есть все основания, чтобы сегодня, особенно после местных выборов, с учетом того уровня доверия, которое получила партия "Слуга народа", пересмотреть вопрос того, насколько доверяют ВР IХ созыва. И я думаю, что если этот вопрос проанализировать, мы получим ответ: да, украинский народ считает, что должны быть новые выборы и должна быть избрана новая ВР, которая будет отвечать большинству интересов украинского народа.

Как вы оцениваете местные выборы? Мы видим фальсификации, в некоторых областях продолжаются еще подсчеты. Ваша партия заявила, что не будет поддерживать законопроект о КСУ, потому что он содержит признаки госпереворота. Если смоделировать ситуацию, что его вынесут и проголосуют, что мы будем иметь?

По поводу нарушений. Идут массовые фальсификации на выборах. Что касается нашей партии, мы на этом неоднократно акцентировали. Такие нарушения продолжаются в Одессе и Одесской области, Харькове и Харьковской области, Николаеве и Николаевской области, Донецкой, Луганской областях, фактически повсеместно. Более того, вдумайтесь, сегодня 9-й день после выборов идет подсчет голосов. Есть окончательный результат? Категорически нет.

Есть отдельные результаты в отдельных регионах, что является незначительным на фоне результатов всех выборов в местные советы и выборов мэров городов. Это что, страна в смартфоне? Это так называемая диджитализация? Что это, когда 9 дней нет результатов голосования? И это не последний сегодня день, когда нет результатов.

Почему их нет? Не могут посчитать? Не умеют считать? Не могут заполнить протоколы? Территориальные комиссии не могут свести протоколы участковых комиссий? Нет, все это есть, все это может быть, но это кому-то выгодно. Выгодно именно тем, кто сегодня занят преступной фальсификацией результатов выборов. Конечно же, подобные вещи терпеть невозможно, потому что мы видим на фоне других стран, той же Грузии, Молдовы, где проходят выборы, - там на утро уже знают результаты.

А почему в Украине мы их не знаем? Украина больше? Да, больше. Но и комиссий больше, и людей, которые считают и заполняют протоколы, тоже больше. В чем же вопрос? А вопрос в том, что власть попустительствует фальсификациям и преступным действиям, направленным на искажение результатов выборов в отдельных регионах. К сожалению, эта политика и данные обстоятельства имеют место до сих пор, на 9-й день после голосования 25 октября.

На этой неделе еще один важный вопрос – бюджет на 2021 год, в четверг депутаты будут его рассматривать. Есть ли сейчас предложения у "Оппозиционной платформы - За жизнь"? Какие основные статьи расходов на следующий год должны быть в нем?

Мы действительно подали 220 поправок в законопроект, в бюджет для прохождения его в первом чтении. Он должен слушаться, если комитет завершит и подаст соответствующую таблицу, в четверг на этой неделе. Мы считаем, что этот бюджет неприемлем для того, чтобы он был принят и в первом чтении, и в последующем. Он требует кардинальных изменений. Какие это кардинальные изменения?

Мы считаем в первую очередь, что не может быть терпимой ситуация, когда доходная часть бюджета формируется на две трети, почти на 66%, из внутренних и внешних заимствований. Это неприемлемо для суверенного и независимого государства. Мы должны менять экономическую политику радикальным образом. Мы дали конкретные предложения относительно наполнения доходной части и роста ВВП. Это снятие экономической блокады с Донбасса, это восстановление торгово-экономических отношений со странами СНГ и с РФ. И считаем, что мы можем увеличить ВВП за счет изменения радикального экономического курса, за счет налоговой политики, за счет тарифной политики, а все эти законопроекты находятся в ВРУ уже не первый месяц. Мы можем изменить радикально наполнение доходной части бюджета, где не будет две трети состоять из заимствований. Все эти предложения мы сделали. Мы сделали предложение по защите социальных программ, по субвенциям, по субсидиям, мы сделали предложение о том, что не может быть приемлем прожиточный минимум на том уровне, который предлагает сегодня правительство, которое давно должно было быть отправлено в отставку.

Мы сделали свои предложения по минимальной заработной плате, которая не может составлять ни 5, ни 6 тыс. грн, и по поводу минимальной пенсии. Все это подано в альтернативном законопроекте к бюджету, который был подготовлен и внесен в ВРУ Кабинетом министров. И мы будем стоять твердо на этих позициях, потому что, во-первых, считаем, что бюджет должен социально защищать наших граждан. Второе: мы указываем на новые источники пополнения ВВП и доходной части бюджета. И мы указываем, что именно надо в экономике изменить, для того чтобы претендовать на строительство Украины как успешной страны.