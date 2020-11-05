Фракция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» не будет поддерживать правительственный проект государственного бюджета на 2021 год, поскольку в нынешней редакции этот документ абсолютно несостоятелен и не способен ни повысить благосостояние граждан, ни вывести Украину из глубокого социально-экономического кризиса. Об этом заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Предложенный правительством и бюджетным комитетом Верховной Рады проект закона о бюджете на 2021 год несостоятелен. Страна в социально-экономическом кризисе, ситуация лишь усугубляется. А утверждение правительственного законопроекта о бюджете не поможет вывести экономику на другой уровень, не позволит добиться повышения благосостояния граждан или хотя бы затормозить процесс экономического и социального падения, – отметил политик. – Поэтому мы не будем голосовать за него».

По словам Медведчука, фракция ОПЗЖ внесла предложения о 221 правке в проект госбюджета-2021, «фактически предложила свой вариант закона о бюджете на следующий год», но ни одна из них не была учтена бюджетным комитетом. Вместо того чтобы повысить эффективность управления государством, пересмотреть внешнеэкономический вектор развития страны, власть продолжает политику наращивания долгов. Поэтому оппозиция не отдаст свои голоса за этот документ.

«По итогам 9 месяцев 2021 года в Украине падение промышленного производства составило 7%, добычи угля – 13%, сельского хозяйства – 13%, машиностроения – 20%. Эти цифры свидетельствуют о том, что надо радикально менять экономический курс страны, – заявил народный депутат. – Вместо этого 66% доходной части нового бюджета предлагается сформировать за счет внутренних и внешних заимствований – из 1 трлн 71 млрд грн одолжить предлагается 702 млрд грн. Естественно, такой бюджет не подлежит утверждению».

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» уверены, что пересмотра требует и социальная политика в Украине. Власть перешла за красные линии, повышая коммунальные тарифы на фоне сокращения финансирования субсидий, а также мизерных зарплат и пенсий украинцев. И очередная попытка правительства нажиться на обнищавшем народе, как это происходит сегодня с ценами на газ, – тому подтверждение.

«С 1 ноября существенно выросли цены на газ. Средняя цена для населения будет составлять 9765 грн за тысячу кубометров газа (с доставкой), минимальная – 9100 грн, максимальная стоимость, например, в Николаевской области – 10400 грн, – объяснил Виктор Медведчук. – Вдумайтесь! При том, что средняя таможенная стоимость газа, который импортируется в Украину и реализуется населению, составляет за сентябрь $140 (менее 4000 грн. – Ред.)».

По его словам, в 2018–2019 годах, когда средняя таможенная цена на газ составляла $339, населению продавали голубое топливо не дороже 8600 грн за тысячу кубометров.

«Кабинет Министров, НАК "Нафтогаз Украины" вышли за все грани, перешли красные линии и пытаются заработать на населении за счет искусственного увеличения стоимости газа. И в этих условиях нам предлагают утвердить бюджет, где прожиточный минимум заложен на уровне 2100 грн (хотя мы предлагали, что он должен быть не менее 4500 грн)! Не увеличивается минимальная пенсия. Сокращаются субсидии для населения. На субсидии в 2021 году заложено 36 млрд грн (а еще в 2018-м был 71 млрд грн). Дошли до ручки!» – с возмущением констатировал политик.

И еще раз подчеркнул, что именно поэтому такой бюджет абсолютно неприемлем.

«Мы с этим согласиться не можем. Такой бюджет не отвечает ни интересам людей, ни интересам Украины в целом», – подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, Виктор Медведчук рассказал, что выплачивать баснословные вознаграждения иностранным членам наблюдательных советов будут за счет простых украинцев.

Как сообщала Politeka, Медведчук заявил, что ОПЗЖ указала на то, что надо изменить в экономике для построения успешной Украины.

Также Politeka писала, что Виктор Медведчук подчеркнул, что депутаты правы в нежелании голосовать за роспуск КСУ.