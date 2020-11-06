Нынешняя власть вместе с НАК "Нафтогаз Украины" в очередной раз пытается заработать на простых украинцах, искусственно повышая цену на газ. Об этом журналистам в Верховной Раде заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Сегодня средняя цена на газ для населения будет составлять 9 тыс 765 грн. Минимальная - 9 100, это с доставкой, максимальная, как это, например, в Николаевской области, будет 10 тыс 400. Вдумайтесь. Это при том, что средняя таможенная стоимость газа по импорту, который ввозится в Украину и реализуется населению, составляет за сентябрь месяц 140 долларов. Хочу напомнить, что в те прежние времена, в 18-19 году, когда средняя таможенная стоимость на газ составляла 339 долларов, цена на газ была максимальная 8 тыс 600 грн за тысячу кубов. То есть, эта власть на сегодняшний день, в первую очередь Кабинет министров, потерял любые грани, вышел за красные линии и пытается заработать, в первую очередь НАК Нефтегаз, на населении, на наших гражданах, за счет увеличения, искусственного увеличения стоимости газа", - отметил политик.

При этом, по словам Виктора Медведчука, в проекте госбюджета на 2021 год прожиточный минимум не соответствует никаким стандартам.

"И вот в этих условиях нам предлагают утвердить бюджет, который сегодня не выполняет требования необходимые по социальным стандартам, прожиточный минимум на уровне 2 100 грн, мы предлагали он должен быть не меньше 4 500. Мы видим о том, что не увеличивается минимальная пенсия, мы видим о том, что сокращаются субсидии для населения. Вдумайтесь, субсидии для населения - 36 млрд предлагается в 21 году. А в 18 году они были 71 млрд. И потом постоянно снижали, сейчас дошли другими словами, "до ручки", потому что 36 млрд грн субсидии - это действительно, "до ручки", - подчеркнул политик.

Напомним, Виктор Медведчук рассказал, что выплачивать баснословные вознаграждения иностранным членам наблюдательных советов будут за счет простых украинцев.

Как сообщала Politeka, Медведчук заявил, что ОПЗЖ указала на то, что надо изменить в экономике для построения успешной Украины.

Также Politeka писала, что Виктор Медведчук подчеркнул, что депутаты правы в нежелании голосовать за роспуск КСУ.