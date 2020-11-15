Почти половина средств, которые были выделены из фонда по борьбе с COVID-19 на финансирование президентской программы «Большая стройка», разворованы Укравтодором и подставными участниками тендеров

Такие факты изложены в обращении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и народного депутата от фракции ОПЗЖ Рената Кузьмина, направленном в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

В документе говорится, что доступ к этим средствам получили шесть компаний, победивших в тендерах Укравтодора.

«Целевые средства из этого фонда в сумме почти 36 млрд грн направлены не на борьбу с эпидемией, а на финансирование программы Президента Украины "Большая стройка". Доступ к этим средствам получили шесть определенных компаний – "победителей" тендеров, объявленных Укравтодором. В дальнейшем 40% этих средств было разворовано: "победители" выполняли работы не самостоятельно, а за значительно меньшую стоимость привлекали к строительству других субъектов (субподрядчиков), присваивая разницу стоимости работ. Поэтому похищены государственные средства в особо крупных размерах – более 14 млрд грн», – говорится в депутатском обращении.

Народные депутаты просят и. о. руководителя САП Грищука считать это обращение официальным сообщением о совершении преступления.

«Просим считать это депутатское обращение сообщением о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Принять это заявление и безотлагательно зарегистрировать в ЕРДР изложенные в заявлении сведения по факту совершения должностными лицами Укравтодора и шести компаний – "победителей" тендеров уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. В подтверждение регистрации сведений об уголовных правонарушениях в ЕРДР выдать нам соответствующий документ (выдержку из ЕРДР). Известить нас письменно в установленном законом порядке о начале уголовного производства и окончании досудебного расследования», – говорится в депутатском обращении.