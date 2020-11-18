Как вам такой поступок депутатов?

В телефоне нардепа от "Слуги народа" были сохранены изображения с обнаженными женщинами

В частности, во время перерыва в заседании Верховной Рады народного депутата от партии "Слуга народа" Анатолия Драбовского заметили за пересылкой интимного видео своему однопартийцу Олегу Тарасову.

Об этом сообщили журналисты издания tk.media.

Нардеп почистил память своего смартфона после пересылки ролика с обнаженной женщиной, ведь в телефоне высветилось сообщение о недостаточном количестве памяти.

Чтобы добавить устройству памяти нардеп удалил видео брифинга главы Минздрава Максима Степанова, посчитав его не таким важным, как видео с обнаженными женщинами.

Также на кадрах, снятых журналистом, видно, что в телефоне парламентария сохранены другие изображения с обнаженными женщинами.

Украинцы в комментариях возмутились увиденной переписки и раскритиковали нардепов от "Слуг народа":

"Это самая идиотская партия за весь период существования ВР. И на содержание всего этого дерьма тратятся наши деньги. Ужас", "Это не партия, это зоопарк какой-то! Одни зе-животные", "одни твари и извращенцы пришли к власти, раньше бедных студенток добивался, а сейчас только по телефону".

Напомним, зашкваренные "Слуги народа" придумали, каким еще налогом обложить украинцев: «совсем без мозгов?»

Как сообщала Politeka, пристыженный глава "Слуги народа" покаялся перед украинцами.

Также Politeka писала, что скандал с "рабочей бабой" из "Слуги народа" не утихает, появилось признание.