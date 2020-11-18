Российский президент Владимир Путин обвинил Армению в потере Нагорного Карабаха

По его словам, она в свое время не признала «Нагорно-Карабахскую республику», из-за чего Россия и не стала вмешиваться в этот конфликт, передает «Диалог.UA».

В интервью центральным каналам по итогам войны в Карабахе российский президент назвал непризнание Арменией НКР ошибкой. По его словам, РФ не стала помогать в этом конфликте именно из-за непризнанного статуса «республики».

«Это было существенным фактором… Сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, он существенным образом накладывал отпечаток на ход событий», – цитируют журналисты слова политика.

Таким образом, он дал понять, что, поскольку правда была на стороне Азербайджана, Россия могла бы пострадать в этом конфликте. Мол, Алиев возвращал свои земли.

«По международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, ОДКБ вмешиваться не могла, так как на Армению никто не покушался», – заявил Путин.

Тут же он припомнил оккупацию грузинских Южной Осетии Абхазии, а также украинского Крыма. Причем, кражу последнего он назвал «справедливой», подчеркнув, что это был правильный шаг:

«Мы пошли навстречу людям (Крыма), сделали это открыто… Мы не стесняемся об этом открыто говорить».

Услышав подобное из уст человека, которого Армения считала союзником, ее граждане буквально взорвались возмущением. Люди напомнили Путину, что в ходе последнего конфликта на территории Армениибыли сбиты десятки беспилотников, а за день до перемирия Азербайджан сбил российский военный вертолет, о чем президент РФ в интервью умолчал.

По словам журналистов, у Путина явно просматривается нелогичный подход к войне в Карабахе. А его слова о том, что Азербайджан возвращал территории, которые признаны за ним международным правом, наталкивают на мысль, что, исходя из логики кремлевского небожителя, Украина имеет полное право силой вернуть Донбасс. Как известно, «ДНР» и «ЛНР» не признаны большинством стран мира и находятся на территории, которая является частью Украины.

Напомним, Эрдоган отправляет миротворцев в Азербайджан, указ уже в парламенте.

Как сообщала Politeka, разъяренные армяне выступили против президента РФ с обвинениями.

Также Politeka писала, что армянский военный выругался на российских "миротворцев".