Украина не отказалась от дальнейших планах на сотрудничество с альянсом НАТО
Кроме того, Украина может стать членом НАТО и без предоставления Плана действий по членству в альянсе. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum", передает "Укринформ".
По его словам, членство в НАТО должна получить не только Украина, но и Грузия после достижения необходимых условий.
"Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить", – пояснил дипломат.
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Министр иностранных дел отметил, что Украина должна получить четкий вектор направления, инструменты и окончательные сроки на пути вступления в НАТО.
"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели", – подчеркнул Кулеба.
Напомним, что взаимоотношения Украины и НАТО начались в 1992 году, когда Украина после получения независимости присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества.На данный момент Украина член-аспирант НАТО.
Напомним, отмена безвиза и транша МВФ, появилось важное предупреждение МИД.
Как сообщала Politeka, в МИД всерьез заговорили о двойном гражданстве в Украине.
Также Politeka писала, что Кулеба напомнил РФ, кому она обязана наличием цивилизации.