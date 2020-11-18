Украина не отказалась от дальнейших планах на сотрудничество с альянсом НАТО

Кроме того, Украина может стать членом НАТО и без предоставления Плана действий по членству в альянсе. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum", передает "Укринформ".

По его словам, членство в НАТО должна получить не только Украина, но и Грузия после достижения необходимых условий.

"Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить", – пояснил дипломат.

Министр иностранных дел отметил, что Украина должна получить четкий вектор направления, инструменты и окончательные сроки на пути вступления в НАТО.

"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, что взаимоотношения Украины и НАТО начались в 1992 году, когда Украина после получения независимости присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества.На данный момент Украина член-аспирант НАТО.

Напомним, отмена безвиза и транша МВФ, появилось важное предупреждение МИД.

Как сообщала Politeka, в МИД всерьез заговорили о двойном гражданстве в Украине.

Также Politeka писала, что Кулеба напомнил РФ, кому она обязана наличием цивилизации.