В Украине разворачивается катастрофа на фоне пандемии коронавируса, но никому до этого нет дела

Как передает Politeka, такое мнение высказала журналистка Светлана Крючкова в своем блоге.

Она высказала свое мнение по поводу последних событий в Украине после интервью с бывшим министром финансов Игорем Уманским.

"Президенту - "не лоху" впарили рецепт 100-летней давности эпохи "Великой депрессии" в США - строить дороги. "Не лох" съел совет, не моргнув глазом. Закатали в асфальт исторически рекордную сумму, значительная часть которой пойдет зарубежным подрядчикам и производителям стройматериалов, получили тройное завышение цен на дорожном строительстве, многомиллиардные мегаоткаты, в том числе из средств, которые должны были пойти из ковидного фонда на борьбу с пандемией. Следы тянутся к Офису президента", - написала она.

Крючкова после беседы с Уманским резюмировала, что с ковидным фондом в Украине "тоже все плохо" - денег осталось меньше 40% от заложенного, на зарплаты медикам денег не хватает, оборудование не закупили, а с местами в больницах, логистикой работы с пациентами, кислородом и баллонами для него - катастрофа.

"Все хорошо" только в видосах Степанова и Ляшко", - подчеркнула журналистка.

Ситуацию с отсутствием ответственности за мероприятия во время пандемии Крючкова сравнила с дворовым футболом - "кто последний, тот вратарь".

"МВФ - на*бали. Только они, в отличие от нашего гаранта - таки "не лохи", транш затормозили и пока не собираются его размораживать", - отметила она.

Что же касается ситуации с бюджетом, как подчеркнула Крючкова, за два ближайших месяца нужно где-то позаимствовать 200 миллиардов, что вдвое больше, чем за 10 предыдущих месяцев.

"Пенсионный фонд - в долгах, как вернуть в течение ближайших 40 дней казначейству одолженные десятки миллиардов - нет ни малейшего понимания", - подчеркнула она.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.