Откровения Игоря Уманского о воровстве из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" проливают свет на то, как связанная с Игорем Коломойским группа чиновников подставляют Президента Владимира Зеленского

Об этом говорится в статье "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством", обнародованной на сайте "Regionews.ua".

По мнению журналистов, обнародованные Уманским схемы бросают тень на многих высокопоставленных чиновников: "В первую очередь, это сам Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, глава Минрегиона Алексей Чернышов, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, его помощник Юрий Голик и руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков".

"Минрегион Чернышова рапортует о 89% готовности объектов "Большого строительства", анализ данных официального сайта программы говорит, что общая готовность составляет всего 64%", - пишет издание. Журналисты уверены, что "множество объектов социальной инфраструктуры из программы "Большого строительства", за которые отвечает Минрегион и профильный министр Чернышов, станут долгостроями".

«Кроме недостроев на местах ловят недобросовестных чиновников, которые «обилечивают» подрядчиков за непрепятствование участию в тендерах «Большого строительства» по социальным объектам. Так было на Закарпатье, где «товаром» выступал детский садик. Подобные откаты могут оседать в черной кассе ответственных за «Большое строительство» и в Минрегионе», - отмечает издание.

Издание пишет, что Чернышов также связан с Юрием Голиком – "они часто вместе выезжают на объекты, пиарятся сами и повышают значимость отдельных участков "Большого строительства". По объектам, где бывают Голик и Чернышов впоследствии "нарезают" интересные тендеры". Их выигрывают как правило представители "дорожного картеля" - группы компаний, которые, по словам Уманского, выигрывают большинство тендеров "Большого строительства" и являются, по мнению Уманского, "участниками схем по распилу бюджета", говорится в статье.

"Большое строительство", как пишет издание, выгодно шатать в первую очередь Коломойскому: Дискредитировать программу "Большое строительство" Коломойскому помогают связанные с ним люди. Глава Минрегиона Алексей Чернышов – это один из них. В прошлом году Чернышов возглавил КОГА после собеседования с олигархом Коломойским. Неудивительно, что такое количество инфраструктурных объектов, за которые отвечает Чернышов, не сдаются в срок".

"Сам Андрей Ермак явно готовит плацдарм для будущей политической карьеры уже без Зеленского, но с "Приватом". По информации источников из ОП, министр Чернышов нашел общий язык с Ермаком, в том числе и благодаря "Большому строительству". Таким образом Ермак становится выгодным олигархам. К слову, недавно Андрей Ермак давал интервью Наталье Мосейчук на "1+1" Игоря Коломойского и получил там "теплую ванну" вместо острых вопросов. А вместе все эти дворцовые интриги бьют лично по президенту Зеленскому", - подытоживает издание.