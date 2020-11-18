Политолог и журналист Юрий Романенко оценил отказ депутатов голосовать за отмену карантина выходного дня



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Политолог процитировала заявление заместителя главы президентской фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук: Как передает Politeka.net , точку зрения эксперт выразил на своей страничке в Facebook.Политолог процитировала заявление заместителя главы президентской фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук:

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", - объяснила она.