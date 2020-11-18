Политолог и журналист Юрий Романенко оценил отказ депутатов голосовать за отмену карантина выходного дня
Как передает Politeka.net, точку зрения эксперт выразил на своей страничке в Facebook.
Политолог процитировала заявление заместителя главы президентской фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук:
Как передает Politeka.net, точку зрения эксперт выразил на своей страничке в Facebook.
Политолог процитировала заявление заместителя главы президентской фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук:
"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", - объяснила она.
"А кто голосовал за назначение этого Кабмина? Может пора тогда поменять правительство?", - задался вопросом Романенко.
Напомним, Верховная Рада не приняла решение об отмене карантина выходного дня в Украине
Также мы сообщали, что по мнению политолога Валентина Гладких локдаун был бы наилучшим решением в Украине, но мы себе не можем его позволить.
Голоса "за" отдали лишь 149 депутатов.
Также мы сообщали, что по мнению политолога Валентина Гладких локдаун был бы наилучшим решением в Украине, но мы себе не можем его позволить.
"Но карантин выходного дня реально сократит количество контактов между людьми. И таким способом можно вообще решить проблему", - уверен эксперт.
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