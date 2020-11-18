Народный депутат Украины Юлия Тимошенко нарушила правила карантина

Как передает Politeka.net, кадры их сессионного зала Верховной Рады опубликовал фотограф Ян Доброносов.



На опубликованном фото Тимошенко фотографировалась со своим коллегой. Но внимание украинцев привлекло отсутствие маски на лице политика.

В сети хоть и восхитились новой внешностью Юлии Владимировны, но не обошлось и без колких высказываний в сторону политика.



"Документируют нарушение масочного режима", "Просто интересно, а мужчины в парламенте подходят фотографироваться с каждой женщиной, которая обновила прическу или это касается только Юлии Тимошенко? Кого же все-таки выбрали прошлого года", "Наделала шороха, как Мерлин Монро", "Бабушка выглядит превосходно, 30-летние выглядят хуже", "На Троцкого

похожа", "Хорошо живут и маски не носят, а нам карантин", "А маску надеть тюнинг не позволяет?", - писали в комментариях под постом.

Напомним, Борис Тизенгаузен раскритиковал власть за введение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, некоторые украинские города отказались придерживаться карантина выходного дня.

Также Politeka писала, что в Харькове на рынке "Барабашово" рассказали, как изменится их график после введения карантина выходного дня.