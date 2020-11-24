Украинская власть должна использовать все возможности для борьбы с пандемией, ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, но и о серьезном толчке для развития и восстановления экономики.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя обещание лидеров двадцати наиболее экономически развитых стран обеспечить справедливое распределение вакцин, тестов и лекарств от COVID-19 по всему миру и сделать все необходимое для поддержки бедных государств, которые пытаются восстановиться после пандемии коронавируса.

Политик согласен с тем, что Украина, как беднейшая в экономическом и социальном отношении страна Европы, может претендовать на льготное получение вакцины от коронавируса.

«И возможности для этого есть: президент РФ Владимир Путин сказал лидерам G20, что Россия готова предоставить вакцину против коронавируса «Спутник V» другим странам, которые в ней нуждаются. Россия готова поставлять вакцину «Спутник V» и в Украину, о чем уже было официально заявлено. Но стоило министру здравоохранения Украины Максиму Степанову робко упомянуть о возможности покупки «Спутник V», как ему устроили выволочку в посольстве США, после чего украинская власть покупать российскую вакцину отказалась. Причем выволочку министру устроила даже не посол, а временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Как там с внешним управлением?», – заявил Виктор Медведчук.

Между тем, продолжил лидер ОПЗЖ, 5 ноября Венгрия заявила, что на декабрь запланирована поставка партии российской вакцины от COVID-19.

«Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и завершить процесс лицензирования. Они сказали, что смогут начать крупномасштабные поставки со второй или третьей недели января», – процитировал Медведчук главу внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто.

А уже во второй половине ноября Сийярто сообщил, что в Венгрию поступила первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Заинтересованность в получении российской вакцины к началу октября 2020 года проявили свыше 40 стран Европы, Ближнего Востока, а также Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, во многих из которых уровень жизни и развития медицины гораздо более высокий, чем в Украине. Благо не везде руководить здравоохранением доверят сомнительному рентгенологу из США, да еще и долгое время занимавшей пост и. о. министра здравоохранения на незаконных основаниях», – отметил Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

Но этого, убежден Медведчук, явно недостаточно для преодоления эпидемии.

«Специалисты говорят, что должно быть 70% тех, приобрел иммунитет, в том числе за счет вакцинирования, зачастую двукратного», – указал Медведчук.

Так что, делает вывод глава ОПЗЖ, вакцину все равно придется покупать.

«Причем российская вакцина выигрывает и в цене, и в условиях хранения – ее можно хранить длительное время в морозилке обычного холодильника, а не при сверхнизкой температуре до минус 75‒80 градусов, как того требует американско-немецкая вакцина, цена которой гораздо выше российской. Уверен, что власть должна использовать все возможности для борьбы с пандемией, ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, хотя они и должны стоять на первом месте. То государство, которое первым преодолеет последствия эпидемии, имеет шансы получить серьезный толчок для своего развития и восстановления экономики. Но украинская власть, готовая, как на западные кредиты, подсадить Украину на иглу поставок вакцины из одного источника, этого не понимает. Или ей запретили это понимать», – резюмировал народный депутат Украины Виктор Медведчук.