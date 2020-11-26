Непрофессиональные действие Президента Зеленского и его команды привели к тому, что Украина окончательно превратилась в самую бедную страну Европы.

Спасти наше государство от тотального краха могут только досрочные парламентские выборы, формирование нового правительства и, как следствие, изменение социально-экономического курса.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – Зажизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик отметил, что по ряду важнейших социальных показателей, которые характеризуют уровень благосостояния жителей страны, Украина прочно осела на последнем месте в Европе, и обосновалась среди самых бедных стран мира.

«Legatum Institute опубликовал глобальный рейтинг стран по уровню благосостояния The Legatum Prosperity Index 2020. Так, в 2020 году Украина заняла 92-е место в рейтинге благосостояния из 167 стран мира и последнее место в Европе. По данным швейцарского банка Credit Suisse, уровень благосостояния на одного взрослого в Украине снизился на 9%. По размеру средней заработной платы Украина также занимает последнее место в Европе. Среднемесячная заработная плата в Украине по итогам 2019 года составила 10497 грн, или $406. К примеру, в Молдове уровень средней заработной платы в 2019-м составил 7356,1 лея, или $411, – подчеркнул нардеп.

Парламентарий также привел данные из ежегодного доклада Global Wealth Report 2019 швейцарского банка Credit Suisse, исходя из которого в 2019 году уровень благосостояния на душу населения в Украине составлял $8792, тогда как в Молдове – $12804, а в Беларуси – $16590. В Европе этот показатель составил $153973, в мире – $70849.

«По данным исследования GfK Purchasing Power Europe, в 2019 году Украина заняла также последнее место среди 42 стран Европы по уровню покупательной способности с показателем €1830 на душу населения. Средний уровень покупательной способности на душу населения в Польше в 2019 году составил €7589, в Венгрии – €7416, в Румынии – €5881, во Франции – €20306, в Швейцарии – €42067, в Лихтенштейне – €67550. Средний показатель по Европе в 2019 году составил €14739, что более чем в 8 раз превышает соответствующий показатель в Украине», – заявил Виктор Медведчук.

По его словам, бедность людей является следствием провального социально-экономического курса власти, что также подтверждается конкретными цифрами.

«По данным Всемирного банка, по итогам 2019 года в Украине ВВП в расчете на душу населения составил $3659, в мировом рейтинге по этому показателю наша страна ‒ на 122-м месте. К слову, по данному параметру Украина уступает даже Молдове ($4498) и занимает последнее место в Европе. К примеру, в Польше за 2019 год ВВП на душу населения, по данным Всемирного банка, составил $15595, в Венгрии – $16476, в Румынии – $12919, в Болгарии – $9737, в Беларуси – $6663», – добавил председатель Политсовета ОПЗЖ.

Народный депутат уверен, что в условиях современных общественно-политических, экономических, гуманитарных вызовов команда Зеленского не способна решать поставленные перед властью задачи.

Для того, чтобы остановить падение Украины в пропасть социально-экономического хаоса, по мнению Медведчука, необходимо провести внеочередные парламентские выборы, по результатам которых сформировать эффективное правительство.

«Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное – преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины. Закономерным результатом подобного катастрофического экономического провала и антисоциальной политики должна стать немедленная отставка правительства. Более того, чтобы радикально изменить экономический курс, создать фундамент для решения социально-экономических проблем, созданных этой властью, необходима ее кардинальная “перезагрузка”, которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук говорил, что правительство должно немедленно уйти в отставку и ответить перед законом за попытку обворовать украинских пенсионеров.