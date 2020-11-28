Максим Авксєнтьев, голова «Агентства соціального інжинірингу», який фактично керує підрозділом ГРУ ГШ ЗС РФ, є сином Юрія Авксентьева (члена команди українського екс-прем‘єра Миколи Азарова) та Олени Лукаш (колишнього заступника міністра Кабінету міністрів України).

Відомство, яке очолює Авксєнтьев є одним з підрозділів великої військової структури, яка веде підривну інформаційну діяльність як на непідконтрольних територіях, так і на території України, передає Антикор.



Головне завдання відомства - забезпечення інформаційного домінування у так званих ДНР/ЛНР, а також дискредитація політичного керівництва нашої країни і командування Збройних сил України. Я показує приклад Авксєнтьєва, співробітники спецпідрозділів активно залучають до підривної діяльності громадян України, які живуть на території РФ, втікачів «екс-регіоналів», а також членів їх сімей.



«Агентство соціального інжинірингу» займається вивченням методів інформаційного впливу, зокрема – механізмів та результатів «кольорових революцій» по всьому світу і активно розвивається. У російському ГРУ настільки задоволені діяльністю Авксєнтьєва, що зробили його переможцем всеросійського державного конкурсу «Лидеры России 2020».



Разом з відомством Авксєнтьєва у Росії розбудовують ще багато антиукраїнських спецпідрозділів. Зовсім скоро 32 нових співробітника військової розвідки РФ приєднаються до складу російських Військ інформаційних операцій. Офіцери-випускники Московського військового університету Міністерства оборони Росії увійдуть до складу закритих підрозділів Південного військового округу (м. Новочеркаськ) і Західного військового округу (Санкт-Петербург). Закритими підрозділами військової розвідки РФ.



Війська інформаційних операцій створені силами ГРУ ГШ ЗС РФ у 2013-2014 році. Вони є частиною закритої структури російської розвідки. Керує інфовійськами генерал-майор Коновальчук.