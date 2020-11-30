Преступное бездействие Кабинета Министров Украины ведет экономику страны к катастрофе.

Об этом, комментируя отраслевые показатели снижения объемов производства украинской промышленности, заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик констатировал тот факт, что падение промышленного производства в Украине продолжается.

«Общее снижение промышленного производства в Украине за январь ‒ октябрь 2020 года составило 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Отраслевые показатели максимального снижения объемов производства за 10 месяцев 2020 года следующие (в процентах к аналогичному периоду прошлого года):

‒ добыча каменного угля – 15,9%;

‒ легкая промышленность – 9,8%;

‒ деревообработка – 7,5%;

‒ производство резины и пластмассы – 4,0%;

‒ металлургия – 11,7%;

‒ машиностроение – 20,4%», – привел данные статистики Медведчук.

Политик указал и на то, что практически все отрасли украинской промышленности снизили (и продолжают снижать) объемы производства.

«Стабильным было производство химической продукции, даже шло с некоторым приростом, но в октябре 2020-го рухнуло и оно, причем сразу на 10,1%. Относительно стабильным в Украине остается только фармацевтическое производство, нарастившее в октябре 2020 года объемы на 10,6% по сравнению с сентябрем 2019-го», – отметил политик.

Кроме того, обратил внимание Виктор Медведчук, отдельные направления отечественного машиностроения в 2020 году рухнули настолько, что впору говорить о системных проблемах их возрождения. Напрмер, производство компьютеров и электронной продукции в Украине сократилось на 44,6%, а украинский автопром снизил производство на 22,3%.

«Реакции украинского правительства на столь значимый провал промышленного производства в стране нет. Продолжение такого преступного бездействия Кабмина ведет экономику страны к катастрофе. Причем если по ряду экономических направлений восстановление еще возможно, то по большей части промышленного производства шансов нет. Потеря кадров, технологий, оборудования невосполнима в условиях слабой отечественной экономики», – подытожил лидер ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял о том, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Российской Федерацией и постепенном возврате на рынки стран СНГ.

Кроме того, лидер ОПЗЖ отметил, что последние годы власть практически не уделяла внимания развитию сельского хозяйства в Украине.

«Были резко сокращены бюджетные расходы на стимулирование покупки продукции отечественного сельхозмашиностроения, практически заморожены работы по мелиорации и рекультивации земель. Львиная доля финансовой помощи направлялась на поддержку не фермеров и приусадебных хозяйств, а крупнейших латифундий, возникших на основе аренды сельхозземель за нередко крайне низкую оплату их формальным владельцам – селянам», – сообщил Медведчук.