Тяжелейший кризис в украинской медицине и неспособность противостоять пандемии коронавируса являются следствием тотальной профнепригодности министра здравоохранения Максима Степанова

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик напомнил, как во время своего выступления в Верховной Раде 4 декабря Степанов сказал, что десятки тысяч украинских медиков хотели бы выйти под стены парламента и сказать: хватит. Хватит делать вид, что система здравоохранения как-то работает. Таким образом, по мнению Виктора Медведчука, министр фактически осуществил явку с повинной.

«Это справедливая оценка тому бардаку и хаосу, который царит в украинской медицине: невыплате средств медперсоналу, который, ежедневно рискуя собой, борется с пандемией; отсутствию кислорода и масок; смерти людей из-за отсутствия резервных генераторов; нехватке инфекционистов и тысяче других проблем – всему тому, за что министр Степанов несет прямую, полную и персональную ответственность», – отметил политик.

Степанов возмущен тем, что люди, которые борются с коронавирусом, «еле сводят концы с концами». Хотя, напоминает Медведчук, именно на министре здравоохранения лежит ответственность за контроль над доплатами медикам, которые до них не доходят, за работу с пациентами, заразившимися COVID-19.

При этом, народный депутат добавил, что, действуя в интересах фармакологических компаний США, Степанов откровенно врет, когда говорит, что единственную в мире российскую вакцину от коронавируса нельзя применять, якобы потому, что она не прошла третью стадию исследований.

«Третья стадия клинических исследований не ставит целью проверку безопасности препарата. Это происходит на первых двух стадиях. На третьей стадии применения оценивается только эффективность препарата при больших (десятки тысяч испытуемых) группах пациентов. Заявления министра свидетельствуют либо о его полной профнепригодности, либо о его преступной предвзятости и стремлении ввести в заблуждение Украинский народ», – заявил политик.

Медведчук также подчеркнул: говорить о том, что «российской вакцины не существует», в то время как в Российской Федерации уже стартовала массовая вакцинация населения, может только циничный лжец. И это в то время, как число заболевших бьет рекорд за рекордом, при том, что в больницах ежедневно умирают люди, а их родные и близкие смотрят на это, будучи не в силах помочь.

Парламентарий считает, что ключевым фактором победы над коронавирусом в Украине станет отставка Степанова, который получает указания из посольства США и тем самым ставит под угрозу жизни миллионов украинцев.

«Пандемия коронавируса требует решительных и эффективных действий. Но ключевым и первым из них должен стать не карантин выходного дня или локдаун. Первым таким действием должна стать немедленная отправка в отставку неэффективного министра, который умышленно вводит в заблуждение и власть, и граждан Украины, который является полностью подконтрольным посольству США, никак не заинтересованному в сохранении жизни украинцев», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук говорил, что закупки российской вакцины позволят Украине быстрее преодолеть последствия пандемии коронавируса.