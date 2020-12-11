Власть бездействует ‒ никакого прогресса в вопросе освобождения удерживаемых на Донбассе лиц нет.

Официальный Киев отказался от участия в этом процессе Виктора Медведчука, успешно проводившего обмены. Но сама украинская власть, вопреки многочисленным обещаниям, так и не смогла договориться с представителями ОРДО и ОРЛО о возвращении людей домой. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает сайт политсилы.

«К сожалению для киевской власти, я уже не курирую этот вопрос. Когда более года назад господин Зеленский пришел к власти, то заявил, что они сами будут заниматься вопросами обмена удерживаемыми лицами, ‒ объяснил политик. ‒ И действительно, в 2019 году были некоторые подвижки. Хотя обмен, который состоялся тогда между Россией и Украиной, а также между Украиной и Донецком, Луганском, был немногочисленным, если сопоставлять с количеством людей, которые были освобождены до Зеленского».

Медведчук напомнил, что, согласно результатам соцопросов, граждане Украины считают обмен удерживаемыми лицами главным событием 2019 года. Хотя это свидетельствует не только о желании украинцев вернуть домой наших сограждан, но и о том, что никаких других достижений у действующей власти нет.

«В соцопросах в числе важнейших событий 2019 года украинцы поставили на первое место вот эти обмены, освобождение людей. Конечно же, люди хотят, чтобы в Украину вернулись все наши граждане. Но, с другой стороны, можете себе представить, что ничего другого Президент Зеленский так и не сделал, ‒ отметил политик. ‒ Поэтому попытки провести обмен в 2020 году объяснимы. Люди ждут своих родственников, хотят, чтобы близкие вернулись домой. Но для власти это очередной пиар-ход, попытка продемонстрировать, что есть какие-то продвижения в вопросе мирного урегулирования».

По словам Виктора Медведчука, который был спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, для результативной работы в вопросе обмена людьми необходим постоянный диалог. Киев же взял на вооружение тактику требований и ультиматумов.

«Представители Донецка и Луганска заявляют, что в текущем году обмена не будет, потому что украинская сторона саботирует этот вопрос, ‒ отметил Медведчук. – В свое время я занимался этим вопросом, были освобождены более тысячи людей с обеих сторон. И я с уверенностью могу заявить, что для успешного проведения обмена необходим постоянный диалог. А если диалога нет, если звучат только требования и ультиматумы "верните, освободите", то результат будет именно таким, какой мы и имеем на конец 2020 года».

Политик подчеркнул, что власть не только бездействует в вопросе обмена удерживаемыми лицами – Киев заблокировал также выполнение Минских соглашений, чем лишь отдаляет установление мира.

«Я нахожусь в оппозиции к власти Зеленского, в оппозиции к его тактике решения вопроса урегулирования конфликта на Донбассе. Считаю, что власть бездействует. Власть заблокировала выполнение Минских соглашений и ничего не делает ни в вопросе освобождения удерживаемых лиц, ни для того, чтобы мир пришел на Донбасс, Донбасс вернулся в Украину, а Украина – на Донбасс», ‒ заявил Виктор Медведчук.