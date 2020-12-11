С момента саммита нормандского формата в Париже и подписания соглашения прошел вот уже год.

Почему же с тех пор, кроме кое-как налаженного режима перемирия, ничего не изменилось, и прорыв в реализации минского соглашения не совершился? Обо всех подробностях этого процесса рассказал политический эксперт Вадим Карасёв.

По его мнению, ожидать качественных перемен в ближайшее время не стоит. Глобальная политическая сцена затаилась в ожидании «коронации» нового президента США Джо Байдена и его первых решений.

Но это не главная причина, по которой минский договор «зависает» вот уже почти шесть лет с момента его подписания. Вадим Карасёв сомневается в условиях, при которых будет необходимо реинтегрировать Донбасс в Украину , сблизившись в дальнейшем с Российской Федерацией. Разве это в интересах суверенитета Украины?

«В чем суть украинской независимости на данный момент? В том, чтобы мы были антироссийскими. Но тогда реинтеграция Донбасса на тех условиях, которые прописаны в минских соглашениях, будет означать, что о войне речь не идет. Возвращение ОРДЛО в Украину будет означать, что данная территория станет посредником и нейтральным элементом наших взаимоотношений. Пойдет ли на это наша «глубинная власть»?», - спрашивает ведущий.

Получается, для того, чтобы расчистить путь выполнению минских соглашений и начать реинтеграцию Донецка и Луганска, необходимо наладить взаимоотношения с Россией. Как выразился эксперт, перейти из режима войны в режим холодного мира.

«Для того, чтобы минские соглашения вывести из тупика и перевести в режим позитивной динамики, необходимо решить более глобальные вопросы: какими должны быть отношения Украины и России и какой должна быть украинская независимость», - уверен Вадим Карасёв.

Также аналитик уверен, что наш национальный вектор должен быть антироссийским и прозападным.

Как подытожил Карасёв, пока мы не определимся со смыслом нашей национальной независимости, ситуации с Донбассом и внешним управлением будут оставаться патовыми.

Ранее он указывал, что Украина оказалась между четырьмя империализмами.

Также Карасёв прокомментировал особенности украино-британских отношений.