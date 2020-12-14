Политический видеоблогер Сергей Корнак поделился мнением о том, как именно вероятная победа Джо Байдена на президентских выборах в США повлияет на внешнюю и внутреннюю политику Украины.

«Большим горе было для нас, когда победил Трамп – чисто московский проект. Я думаю, русские очень помогли в этом деле. А вот Байден никогда не будет поддерживать Порошенко. Помните, когда пришел к власти Трамп, все демократические начинания в нашей стране закончились?», - спрашивает аналитик.

По его словам, Порошенко однозначно не демократ, но сделал для страны много полезного: провёл реформу патрульной полиции, привлёк инвестиции. Однако всё это продолжалось лишь до конца 2016 года – пока не стало ясно, кто будет следующим президентом США.

«Вспомните, чему были посвящены пленки с записью разговоров Байдена и Порошенко. Нам рассказали, что Байден требовал отставки Шокина из-за дела со своим сыном. Но это чистая манипуляция и вранье – он требовал отставки генпрокурора исключительно из-за его коррумпированности», - рассказывает обозреватель.

Возникает вопрос, в такой ситуации не дают уволить Сытника и Холодницкого? Как объясняет Сергей Корнак, эти двое являются «хранителями» всех материалов о действиях украинской олигархии.

«Как только Байден даст команду «фас», они растерзают этих богачей за несколько месяцев. Только присутствие Сытника и Холодницкого не дает уничтожить все документы. Поэтому вся свора так бьется над тем, чтобы избавиться от них», - продолжает политический блогер.

Сергей Корнак уверен: внешнее управление – это единственное спасение для нашей страны.

«Я оптимистично настроен. Придет команда Байдена и уничтожит Порошенко. Он очень сильно подставил будущего президента США, дискредитировав его практически фальсифицированными пленками. В Польшу тоже влезло внешнее управление США, и они процветают, так же и Южная Корея, Япония, Германия. У нас один выход: дождаться победы Байдена и его команды Госдепу очистить нашу власть от чертей. Все данные уже подготовлены», - подытожил политический блогер.

Ранее Корнак попытался выяснить, почему Украина так бедна при таком широком экспорте.

Также он напомнил, что Владимир Зеленский, идя к власти, обещал поддерживать малый бизнес.