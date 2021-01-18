Историческая справедливость и желание миллионов людей – представителей Украины и России – приведут к восстановлению отношений между нашими странами, как бы этому ни сопротивлялась сегодняшняя власть.
Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.
Политик напомнил, что 18 января – годовщина Переяславской Рады, в 1654 году положившей начало объединению в едином государстве русского и украинского братских народов.
«И хотя власть сегодня исповедует политику русофобии и заявляет, что у Украины с Россией общей осталась только граница, с уверенностью могу заявить: это не соответствует действительности, ведь миллионы наших граждан так не считают», – отметил Виктор Медведчук.
В доказательство своей правоты парламентарий напомнил, что украинский и российский народы объединяют общие славянские корни, общая православная вера, тысячелетняя история, а также
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миллионы родственников, проживающих в двух странах.
Кроме того, добавил политик, общей для двух народов стала и навсегда останется Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – в Великой Отечественной войне.
«Историческая справедливость и желание миллионов людей – представителей двух братских народов – приведут к восстановлению отношений между нашими странами, как бы этому ни сопротивлялась сегодняшняя власть», – подытожил Виктор Медведчук.