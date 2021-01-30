В деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича (из-за Харьковских соглашений с Россией - Ред.) появились новые детали. Адвокаты Януковича заявляют, что власти в очередной раз распространили неправдивую информацию относительно сообщения Януковичу подозрения за подписание "Харьковских соглашений" с Россией в 2010 году.

Об этом информирует Страна.

"Никакие подозрения не вручались", - заявил Виталий Сердюк, адвокат Виктора Януковича.

По словам Сердюка, украинские следственные органы уже не впервые пытаются скрыть свою бездеятельность за 6 лет в делах Майдана, в которых они не продвинулись ни на шаг. Который год следствие скрывает от общества многочисленные доказательства, а также показания так называемых "грузинских снайперов", которые прямо указывают на других участников расстрелов и их организаторов. Тем временем реальные убийцы как правоохранителей, так и представителей Майдана не наказаны, преступления не раскрыты.

У ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по Харьковским соглашениям.

"Всем известно, что Харьковским соглашениям предшествовало подписание правительством Юлии Тимошенко в Москве заведомо невыгодных для Украины соглашений. Предусмотренная ими цена за газ была выше, чем для любой другой страны Европы, это просто убивало экономику Украины. В попытке минимизировать такой ущерб, в апреле 2010 года президент Украины подписал межгосударственное соглашение, которое предусматривало снижение цены на газ около 30%. В результате подписания Соглашения Украина экономила миллиарды долларов. Это создало возможность для увеличения социальных выплат украинским гражданам.

Каждый шаг Виктора Януковича при подписании Харьковских соглашений совершался в рамках законов и в интересах Украины. В свое время, этот факт подтверждали даже представители предыдущей власти, в интересах которой продолжают действовать нынешние сотрудники Офиса Генпрокурора. В частности, Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов заявил: "Я убежден, что базовые соглашения по ЧФ РФ - это искусство компромисса... продление срока было необратимо".

Хочу также отметить, что никакого увеличения контингента Харьковскими соглашениями не предусматривалось, поскольку Россия никогда не достигала лимитов, установленных "Соглашением о Черноморском Флоте" от 1997 года. А первоначальный текст Соглашения юридически не давал возможности его одностороннего расторжения", - сказал Виталий Сердюк.

Подписанию международных соглашений президентом всегда предшествует длительная работа, консультации и согласования членов правительства, парламента, различных комиссий и комитетов. Само Соглашение становится обязательным к исполнению лишь после его ратификации - путем принятия соответствующего закона Верховной Радой Украины.

"Получается, если следовать логике Генеральной Прокуратуры, уместно вспомнить и подписание первого Соглашения президентом Л.Д.Кучмой в 1997 году - это тоже государственная измена? Если это так, то обвинять нужно всех подписантов, а также чиновников и депутатов, которые готовили и голосовали за то Соглашение.

Попытка выделить из этого процесса президента Украины Януковича - не более чем политическое преследование. А главное - желание отвлечь внимание от преступлений майданной власти, виновной в государственном перевороте в Украине и, как следствие, потере территориальной целостности Украины, в том числе Крыма, в разрушении государства и обнищании украинского народа.

Хотелось бы узнать личную точку зрения по этому вопросу не только Генерального прокурора, но и президента Зеленского и лидеров оппозиции, среди которых мы найдем немало подписантов этих Соглашений. А если хорошо поискать - мы найдем их и в нынешней власти, и в нынешнем парламенте.

Пока в Украине не будут сделаны выводы о главных причинах всех наших бед, начиная с 2014 года, пока мы украинцы не скажем друг другу правду, Украина и дальше будет продолжать катиться в пропасть. Может быть пора прекращать издеваться над украинским народом? Сколько можно!?" - прокомментировал Виталий Сердюк.