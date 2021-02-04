Люди, которые стоят за новым президентом США Джо Байденом, хотят сместить информационные, политические, управленческие пласты мира.

Такое мнение высказал болгарский политик и общественный деятель Пламен Пасков в эфире «Знай24».

«Сейчас идет смена дипломатического корпуса США, так называемого внешнего контура, со стороны нового хозяина Белого дома. У него, несмотря на уважаемый возраст, наблюдается удивительная производительность», - отметил он.

Так, по его словам, в первый день своей работы Джо Байден подписал 17 указов, а до конца первой недели – 37. Таких объемов, отмечает Пасков, предшественники нового президента США не могли достичь даже за полгода.

«Это указывает на то, что люди, которые за ним стоят, очень быстро хотят сместить информационные, политические, управленческие пласты мира. А одним из главных инструментов управления любой страной и территорией является медийная повестка, информационная и дезинформационная среда», - говорит болгарский политик.

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