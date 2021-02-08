Привилегия публичного лица: добросовестный налогоплательщик и ответственный гражданин Украины

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в Фейсбук, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Последние события с каналами Медведчука вновь возвращают нас к актуальной теме ответственности публичных лиц.

У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда модные публичные лица(шоу-бизнес, журналистика, спорт...) на телевидении и в социальных сетях рассказывают власти - как надо управлять, учат простой народ - как надо жить, гордятся своим пафосным и роскошным жизнью... а информацию о собственной уплате налогов считают конфиденциальной?!

Не секрет, что у большинства олигархических медиа доминирует теневое финансирование журналистов, есть проблемы с легальными зарплатами в футболе и шоу-бизнесе.

Поэтому, убежден все публичные лица должны наконец стать добросовестными налогоплательщиками и общество имеет право знать, сколько налогов в бюджет они уплатили?

Другая, не менее важная проблема, ответственность гражданина. Украинского государства, украинского языка и истории, отрицание Голодомора и т.д. убежден, что все граждане, а публичные лица, прежде всего, должны нести ответственность за непризнание Украинского государства, пренебрежение к украинскому языку и истории, отрицание Голодомора и тому подобное.

Мы украинцы - гуманисты, демократы и толерантные люди, но пришло время научиться защищать свое национальное достоинство, свою историю, язык и государство