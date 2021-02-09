Председатель Национального энергетического регулятора НКРЭКП Валерий Тарасюк обслуживает интересы Виктор Пинчука, обеспечивая как можно более низкую цену на электроэнергию для предприятий олигарха

Об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Информация, которая есть в моем распоряжении, позволяет сделать вывод, что председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк обслуживает интересы Виктора Пинчука. Пинчук, который имеет большие активы, в том числе ферросплавные заводы - самые потребители электроэнергии. Пинчук хочет продать свой бизнес. Ни для кого не секрет, что он на рынке выставил на продажу свой бизнес. И за счет снижения, искусственного снижения цены на электричество, за счет закупки российского электричества он таким образом пытается поднять стоимость своих активов», - заявил Ляшко в эфире телеканала« Украина24 ».

Лидер «Радикальной партии» отметил, что Тарасюк был назначен председателем НКРЕКП именно по протекции Виктора Пинчука.

«Ради бизнеса Пинчука они (Тарасюк и НКРКУ - прим.) Сегодня уничтожают украинскую энергетику и делают Украину полностью энергозависимой от России. Все эти факты должны стать предметом расследования НАБУ, СБУ и Генеральной прокуратуры. Потому что государственные чиновники, государственные служащие Валерий Тарасюк работают именно в интересах конкретного человека, конкретного бизнеса Виктора Пинчука », - добавил Ляшко.

Также, по его информации, усилиями лоббистов Пинчука, его предприятия получили эксклюзивную скидку на электроэнергию по так называемой схеме «зеленая металлургия».

«Ради одного Пинчука, ради его активов они, кстати, потянули в парламенте и поправку о так называемой« зеленой металлургию », где Пинчук единым, не крестьяне, и не многодетные семьи, не инвалид, никто, один Пинчук получил скидку на покупку дешевой электричества для так называемой «зеленой металлургии», - подытожил Ляшко.

Политик обещал всю собранную информацию о преступных действиях Тарасюка в интересах Пинчука направить в правоохранительные органы.