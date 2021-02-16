Заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возврате экономики Украины к докризисному уровню вряд ли повлияют на иностранных инвесторов

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук. Сообщает сайт партии ОПЗЖ.

Политик прокоментировал заявление Шмыгаля во время онлайн-встречи с генеральным директором Конфедерации европейского бизнеса Маркусом Бейрером и представителями европейских компаний в ходе рабочего визита в Брюссель о том, что Украина мягче европейских стран прошла экономический кризис.

«Шмыгаль уверял, что, по данным инвестиционных компаний, экономика Украины в конце прошлого года вернулась на докризисный уровень. Очень интересное заявление. Но все же хочется понять ‒ что именно премьер имеет в виду под возвратом экономики Украины к докризисному уровню?» – поинтересовался Медведчук.

Во-первых, продолжил парламентарий, по данным Национального банка Украины, в 2020-м темпы падения ВВП Украины составили 4,4% по сравнению с предыдущим годом. И это неоспоримый факт.

«Стоит также отметить, что падение ВВП на 4,4% в прошлом году обусловлено низкой базой сравнения после обвала ключевых макроэкономических параметров в течение 2014–2019 годов. По предварительным оценкам, ВВП Украины по итогам 2020 года снизился до 62,7% от уровня 1990 года. А объем ВВП Украины за 2020-й с высокой долей вероятности не превысит показатели 2019 года ($153,8 млрд) и уж тем более докризисного 2013-го, когда объем ВВП составлял $183,3 млрд», – привел данные статистики народный депутат.

Во-вторых, обратил внимание Виктор Медведчук, падение промышленного производства на 5,2% свидетельствует скорее о продолжении пагубной политики деиндустриализации, нежели о восстановлении промышленного потенциала страны.

«Преодоление экономического кризиса от Шмыгаля ‒ это когда добыча угля сократилась на 13,8%, снижение металлургического производства составило 9,1%, а падение машиностроения достигло отметки в 18,5%. К слову, сельхозпроизводство в Украине в 2020-м сократилось на 11,5%, пассажирооборот уменьшился на 53,9%, а грузооборот – на 14,3%. Вот реальное состояние экономики», – констатировал политик.

В-третьих, говорит далее нардеп, налицо падение экспортного потенциала и снижение объема экспорта товаров в 2020 году до $49,3 млрд. Так, к примеру, в докризисном 2013-м экспорт товаров Украины составлял $63,3 млрд, а это на 22,1% больше соответствующего показателя 2020 года.

«В-четвертых, мы наблюдаем крах финансовой и бюджетной системы. По данным Министерства финансов Украины, в 2020 году общий фонд госбюджета был выполнен с дефицитом в 215,5 млрд грн. Государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета 2020 года составляли 621,5 млрд грн. Платежи по погашению государственного долга 2020 года составили 505,1 млрд грн. В результате госдолг Украины на 31 декабря 2020 года вырос до 2,552 трлн грн (или $90,26 млрд) против 584,1 млрд грн (или $73,1 млрд) на 1 января 2014 года», – информирует Медведчук.

Кроме того, указывает парламентарий, в 2020 году, по данным НБУ, увеличился объем переводов трудовых мигрантов в Украину, составив $12,121 млрд, что на $200 млн больше, чем в 2019-м ($11,921 млрд).

«Но это отнюдь не заслуга, напротив ‒ скорее свидетельство провала действующей власти, не способной обеспечить миллионам украинцев возможность зарабатывать и кормить семьи на родной земле», – считает Виктор Медведчук.

В целом, уверен председатель Политсовета ОПЗЖ, фантазии Дениса Шмыгаля о возврате экономики Украины к докризисному уровню вряд ли повлияют на иностранных инвесторов, которым адресованы.

«Они знают цену действующей украинской власти и ее заявлениям. Поэтому объем прямых иностранных инвестиций в Украину с 2013-го по 2020 год упал на 25% ‒ с $67,0 млрд до $50,3 млрд. Это и есть объективная оценка эффективности призывов к иностранным инвесторам приходить в Украину. Инвесторы прекрасно понимают, что в Украине разрушена судебная система и нет гарантий защиты права собственности, о чем свидетельствует, в частности, и запрет вещания трех телеканалов – расправа без всякого суда. Пойдут ли инвесторы в такую страну?» – подытожил народный депутат Украины Виктор Медведчук.