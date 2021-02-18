Легализация оружия является чистым преступлением перед своим народом, поскольку люди с оружием будут ходить по улицам
Об этом сказал политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.
“Я думаю, что вот этими предложениями легализации оружия, возможность купить, что это один из элементов будущего списка претензий к нынешней власти, в результате которых они должны сесть на скамью подсудимых. Потому что невозможно разумному человеку, хотя бы более или менее ответственному, человеку, который заботится о людях… Он должен был бы подумать, что в нынешней ситуации, легализация оружия на руках у людей (это фактически огромное количество есть уже, теперь вопрос только легализовать) - они будут ходить по улицам. Будут отстреливать”, - сказал Михаил Погребинский.
Он отметил, что сейчас идет беспредел уличных банд, и они будут убивать своих оппонентов.
“Я считаю, что это чистое стопроцентное преступление перед своим народом. И мне кажется, что они еще не достаточно понимают эти ребята неопытные, что им все это припомнят. Пройдет время и им это припомнят”, - добавил политолог.
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Напомним, как сообщала Politeka, украинцев могут вооружить, новый закон уже готов: "необходимо подпадать под два критерия".
Также Politeka сообщала, что по мнению эксперта Олега Старикова, нельзя легализовать в Украине короткоствольное оружие, пока действует его чёрный рынок.