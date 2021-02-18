“Я думаю, что вот этими предложениями легализации оружия, возможность купить, что это один из элементов будущего списка претензий к нынешней власти, в результате которых они должны сесть на скамью подсудимых. Потому что невозможно разумному человеку, хотя бы более или менее ответственному, человеку, который заботится о людях… Он должен был бы подумать, что в нынешней ситуации, легализация оружия на руках у людей (это фактически огромное количество есть уже, теперь вопрос только легализовать) - они будут ходить по улицам. Будут отстреливать”, - сказал Михаил Погребинский.