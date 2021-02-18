Никто не знает, будет ли третья или четвертая волна коронавируса, и чего можно ожидать от очередного штамма, который появится завтра.

Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил политолог, политтехнолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Всемирная организация здравоохранения делает ежегодный рейтинг стран, наиболее подготовленных к противодействию пандемиям. Соединенные Штаты и Великобритания там были в числе самых первых, а США, по-моему, вообще на первом месте. Но мы понимаем, в какой заднице оказались США с их развитой для избранных медициной на очень высоком уровне. Она на очень высоком уровне, но только для тех, кто может платить огромные деньги. И сегодня в США от COVID умерло людей больше, чем во время Второй мировой войны», - констатирует эксперт.

Он раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за политику по отношению к бывшему американскому лидеру Дональду Трампу и его сторонникам, которые устроили протест в Капитолии.

«Сегодня мы слышим от Байдена, что, вот, мы вернулись, и мы опять будем лидерами мира. Какого мира? Мира, который позволяет забанить действующего президента? Мира, который судит сотни людей за участие в мирной акции? Что они там сделали во время захвата Капитолия? Они что там, кого-то убили? Наоборот, убили тех, которые заходили. Я не поддерживаю, конечно, такое безобразие, как без разрешения заходить в Капитолий», - сказал Погребинский.

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