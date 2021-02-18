Как известно, Украина, согласно Конституции, является парламентско-президентской республикой. Однако в последнее время всё чаще слышен вопрос: кто же управляет страной – Верховная Рада или Офис президента?

Разобраться в ситуации в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» помогает основатель Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.

«Страной управляет команда, которую привёл к власти Владимир Зеленский. Эту команду он привёл в парламент, она руководит Офисом президента, она назначает министров. Ограничений у этой команды нет, ведь она по-прежнему имеет большинство в Верховной Раде. Сейчас это большинство становится более-менее проблемным, но оно есть», - отмечает политолог.

По словам Погребинского, у него нет разумного объяснения, почему Зеленский так стремится провести Юрия Витренко на пост премьер-министра. Эксперт считает Дениса Шмыгаля человеком более серьёзным, чем Витренко. Последний не производит впечатления профессионала.

«Впрочем, я полагаю, в вопросе этого назначения главную роль играет не парламент и не ОП, а американское посольство», - делится своим мнением Михаил Погребинский.

Ранее, как сообщает Politeka, этот политолог отмечал, что сейчас в Украине идёт беспредел уличных банд.

Также он отметил ошибку, которую, на его взгляд, допустил президент Зеленский в отношении рынка земли.