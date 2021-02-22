Руководство Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности должно более ответственно подходить к обнародованию информации о якобы 100%-й готовности украинского космического спутника «Сич 2-1» к запуску до конца 2021 года

Потому что, если технические и финансовые проблемы помешают запуску спутника к указанному сроку, такие заявления руководителя министерства могут привести к существенным имиджевым потерям для Украины. Об этом в ходе заседания Комитета ВР по вопросам экономического развития заявил глава Комитета Дмитрий Наталуха.

Он напомнил, что, по информации Государственного космического агентства Украины, которое непосредственно ведет проект «Сич 2-1», на середину января работы по созданию спутника выполнены ориентировочно на 85%, а работы по созданию наземного центра управления - выполнены лишь на 45%. Также не решены все вопросы с государственным финансированием проекта.

«Как можно подставлять такими заявлениями Президента, который доверился руководству Минстратегпрома» - заявил Дмитрий Наталуха.

По его мнению, такое поведение руководства министерства не способствует гармоничному сотрудничеству Минстратегпрома и Государственного космического агентства на пользу реального запуска украинского спутника, и дискредитирует саму идею проекта, которая была инициирована Комитетом еще до начала работы Минстратегпрома.

«Наш Комитет инициировал этот проект еще в марте прошлого года, когда еще не было ни Минстратегпрома, ни господина Уруского на своей нынешней должности. Поэтому нам больно слышать и видеть, что при таком непонятном подходе этот проект рискует быть сорванным. Пусть Минстратегпром забирает себе все имиджевые дивиденды, но - сделайте это! Не надо «пиариться» на очередном «гиперлупе», чтобы эта тема так и осталась неудачной шуткой. Хочется, чтобы этот спутник действительно полетел, чтобы от этого были положительные результаты и для Минстратегпрома, и для нашего Комитета, и для Президента Украины, и для любого гражданина Украины, который верит, что Украина - это космическая держава», - резюмировал Дмитрий Наталуха.