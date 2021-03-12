На сегодняшний день украинское законодательство не имеет требований относительно целевого использования средств экологических налогов, что не дает возможности модернизировать предприятия.

Об этом заявил народный депутат («Слуга Народа» Алексей Устенко в колонке на сайте «Сегодня».

"К сожалению, никто не рассматривал этот вопрос в комплексе. 45% процентов собранного эконалога направляют в общий фонд госбюджета, 55% – в местные бюджеты. Тогда тратят эти средства на что угодно, но не на то, что необходимо, чтобы защитить среду. Еще одна проблема-законодательство не имеет требований относительно целевого использования средств эконалога. Поэтому уровень загрязнения атмосферы остается высоким", - отметил нардеп.

Решение проблемы - принятие закона, который будет регулировать налоговые расходы предприятий. "Львиная доля экологического налога должна реинвестироваться в экомодернизацию. Но существует условие – сохраненные средства необходимо инвестировать в мероприятия по улучшению экологии. Поэтому нужно увеличить контроль, чтобы все направлялось по назначению. Следовательно, необходимо установить регуляторы направления эконалога, которые не только будут стимулировать предприятия уменьшать выбросы, но и дадут им возможность это делать".

По мнению Алексея Устенко, 70% экологического налога должно оставаться на спецсчетах предприятий при условии экомодернизации, а еще 30% – нужно перечислять в специальный экологический фонд, из которого будут финансироваться общегосударственные мероприятия по охране окружающей среды.

"Эконалог должен использоваться только для улучшения экологической ситуации. В противном случае-это не эконалог, а скрытый источник финансирования других расходов государственного и местных бюджетов. Если оставить все так, как сейчас есть, то некоторые "дыры" действительно будут залатаны, но здоровье и жизнь украинцев будет в опасности", - подчеркнул он.

Напомним, ранее американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В то же время координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко заявила, что предложенное правительством повышение ставок эконалога не приведет к улучшению состояния окружающей среды, эти средства пойдут на проедание.