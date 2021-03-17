Убийство известного донецкого бизнесмена и политика Евгения Щербаня стало одним из самых резонансных преступлений 90-х. Недавно обсуждение этой трагедии вспыхнуло снова из-за фильма «Наследник», в создании которого принял участие старший сын Щербаня, которого также зовут Евгений.

Сейчас между Евгением и его братом Русланом идет настоящая война за наследство отца. В частности, Руслан Щербань и его адвокат Геннадий Москаль заявляют, что Евгений употребляет наркотики.

По словам Руслана, его брат попал в наркотическую зависимость еще в 16 лет, и его даже «достаточно часто доставали с того света».

Евгений Щербань в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал эти заявления.

«Для меня, конечно же, это очень неприятно. У меня были проблемы с зависимостью, я об этом в фильме рассказал. То, что делают эти люди, мне в общем-то понятно. Жаль, что Руслан присоединился в эту всю историю и дал им возможность на это опереться и об этом говорить что-либо», - говорит он.

Евгений заявляет, что его ни разу не «доставали с того света», как рассказывает Руслан Щербань.

«Это выдумки Руслана, к сожалению. В этом смысле он утрирует всю эту ситуацию», - сказал сын бизнесмена.

По его словам, знакомые их семьи «мягко говоря в шоке от такого шага Руслана».

Он также объяснил, почему Руслан Щербань и его адвокат решили ударить по больному.

«Это линия защиты, которую они готовят. Они хотят из меня сделать такого некого, что я был недееспособный и чуть ли меня там не с рук кормили, и все время я был на содержании у Руслана, что является полной ложью. Руслан максимум, что может сказать, что он уделял больше времени бизнесу. Но это не одно и то же», - подчеркнул Евгений Щербань.

Сын предпринимателя рассказал, действительно ли был на содержании у своего брата и зависел от него.

«Мы были взаимозависимы друг от друга. Те компании, которые перечислил Геннадий Геннадьевич (Москаль, - ред.), мы были акционерами в равных долях. Это наш общий бизнес был. И там были менеджеры. И Руслан никакую компанию не возглавлял. Поэтому все, что он говорит, он таким образом пытается натянуть на себя одеяло и, скажем так, создать определенный ореол вокруг своей персоны», - утверждает Щербань.

Он добавил, что между братьями якобы была договоренность, что у них «все общее».

«Руслан, судя по всему, вошел во вкус. Ну, человек слаб… Не каждый выдержит искушение», - резюмировал Евгений Щербань.

Ранее Politeka сообщала, что Геннадий Москаль назвал Евгению Щербаню имя заказчика убийства его отца.

Также Politeka сообщала, что Руслан Щербань раскрыл мотивы своего брата.