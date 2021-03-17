В Донецкой прокуратуре не рассматривали всерьез убийство Надежды Щербань и считали его рядовым.

Об этом сказал сын умершего предпринимателя и политика Евгения Щербаня Евгений в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Как выяснилось, Надежду Николаевну вообще не рассматривали серьезно в контексте убийства. И как Демиденко Николай Кузьмич выразился, ее рассматривали, как рядовую. Что тоже как-то немножко странно звучит. То есть, а почему так получилось - это хороший вопрос”, - сказал Евгений Щербань.

Он отметил, что в 2013 году ему пришла в голову мысль, что Надежду Щербань убили, потому что она имела деловую хватку и могла заменить мужа Евгения в его работе.

По его словам, Тарас Чорновил не был конкурентом для Евгения Щербаня, также, как и Павел Лазаренко не был конкурентом на президентское кресло.

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Как сообщала Politeka, Москаль заявил, что Щербаня убили по политическим причинам.

Также Politeka сообщала, что Москаль прокомментировал ситуацию с наследством Евгения Щербаня.