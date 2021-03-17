Свой конфликт с Русланом Щербанем прокомментировал в программе «Что дальше» на канале «Знай24» старший сын известного донецкого бизнесмена и политика Евгения Щербаня 90-х годов

Из-за недавнего фильма «Наследник» обсуждение резонансного убийства Евгения Щербаня началось снова. В частности до сих пор открытым остается вопрос, где же находятся деньги бизнесмена, а между его двумя сыновьями сложилась конфликтная ситуация из-за наследства.

По мнению Геннадия Москаля, деньги Евгения Щербаня не в Украине, ведь тот хранил их в многочисленных зарубежных фирмах, боясь нестабильной финансовой ситуации внутри государства. «Тогда нестабильная была валюта, все эти купоны, еще советские рубли ходили...», - аргументирует Москаль.

С другой стороны, старший сын Щербаня, Евгений, придерживается другого мнения. Он с возмущением отрицает слова Геннадия Москаля о сохранении денег в фирмах за рубежом. «Там чего только не было, только денег не было», - уверяет он и добавляет, что его отец занимался металлопродукцией, производство которой шло на экспорт.

Евгений Щербань делится своими негативными впечатлениями от разговора с Геннадием Москалем, адвоката его брата Руслана. «Я, когда услышал интервью, я вспомнил Буратино», - говорит тот, добавляя, что речь идет о песне Дуремара, который за определенные суммы готов был продавать разные вещи.

Советует старший сын Щербаня Москалю также оставить свое мнение при себе, соблюдать элементарную этику как адвокат и даже человек. Мол, тот может неодобрительно высказываться разве что о своей деятельности и Руслана, но не о его.

Напоминаем, Москаль заявил, что Щербаня убили по политическим причинам.

Ранее Politeka сообщала о том, что Евгений Щербань прокомментировал заявления своего брата Руслана.