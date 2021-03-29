Отключение электроэнергии, воды и остановка железнодорожного сообщения не способствуют возвращению Крыма, а отдаляют процесс возврата людей и территории на неопределенные перспективы.

Об этом сказал журналист Дмитрий Василец в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

Дмитрий Василец отметил, что с такой политикой возвращения Крыма, которая предусматривает, что реинтеграция полуострова будет происходить с учетом стратегического курса на вступление в НАТО и ЕС - срочно нужно президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю начать копать ров на границе с Крымом.

“И запустить туда пираний с крокодилами. Чтобы Крым стал не полуостровом, а островом. Это как раз ложится в концепцию, которую они выписали. Потому что заметьте, выкопать ров и запустить туда крокодилов - чем это по желанию возврата Крыма отличается от того, а давайте отключим электроэнергию. Электроэнергию отключили. Отключили воду. Отключили железнодорожное сообщение… Это отдаляет процесс возврата людей и территории на неопределенные перспективы”, - сказал Василец.

По его словам, это является игрой на руку Российской Федерации. Особенно это касается заявлений, которые ставят Украину в конфронтационное положение с Россией.

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