Войну олигархам президент Зеленский объявил уже довольно давно. Но до сих пор не вполне ясно, какими средствами для ведения такой войны он располагает.

Ситуацию в программе «Что дальше?» комментирует журналист и общественный деятель Дмитрий Василец.

«Зеленскому в борьбе с олигархами помогут международные партнёры, ведь мировые олигархи действуют через посольства стран «большой семёрки». Они много лет выстраивали так называемую антикоррупционную инфраструктуру, финансировали её и из собственного кармана, и из украинского бюджета», - говорит он.

Василец описал такую ситуацию. Украинский олигарх покупает себе на выборы партию, заходит с ней в Верховную Раду, получает квоту на должности, выстраивает свою вертикаль, строит государство в государстве. Но эту олигархическую вертикаль можно достаточно быстро вычистить через антикоррупционные структуры.

Ранее, как сообщает Politeka, Дмитрий Василец прокомментировал государственную политику в области возвращения Крыма.

Также он заявил, что в сегодняшней Украине фактически отсутствует презумпция невиновности.