Войну олигархам президент Зеленский объявил уже довольно давно. Но до сих пор не вполне ясно, какими средствами для ведения такой войны он располагает.
Ситуацию в программе «Что дальше?» комментирует журналист и общественный деятель Дмитрий Василец.
«Зеленскому в борьбе с олигархами помогут международные партнёры, ведь мировые олигархи действуют через посольства стран «большой семёрки». Они много лет выстраивали так называемую антикоррупционную инфраструктуру, финансировали её и из собственного кармана, и из украинского бюджета», - говорит он.
Василец описал такую ситуацию. Украинский олигарх покупает себе на выборы партию, заходит с ней в Верховную Раду, получает квоту на должности, выстраивает свою вертикаль, строит государство в государстве. Но эту олигархическую вертикаль можно достаточно быстро вычистить через антикоррупционные структуры.
Ранее, как сообщает Politeka, Дмитрий Василец прокомментировал государственную политику в области возвращения Крыма.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Скандалы Потапа и Насти Каменских, пара оказалась на грани распада: "Ты должен ее вернуть"
Украинца до последнего отказывались спасать: "Кашлял кровью и задыхался", новые детали трагедии в Египте
Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу"
Распоясавшийся Данилко нашел себе невесту, Каменских с Поляковой приревновали: "Андрей, она забеременела!"
Также он заявил, что в сегодняшней Украине фактически отсутствует презумпция невиновности.