Убийство известного донецкого бизнесмена и политика Евгения Щербаня стало одним из самых резонансных преступлений 90-х. Недавно обсуждение этой трагедии вспыхнуло снова из-за фильма «Наследник», в создании которого принял участие старший сын Щербаня, которого также зовут Евгений.

Сейчас между Евгением и его братом Русланом идет настоящая война за наследство отца. В частности, Руслан Щербань и его адвокат Геннадий Москаль заявляют, что Евгений ведет аморальный образ жизни: употребляет наркотики с малолетнего возраста, не работает и даже не имеет трудовой книжки.

Недавно Евгений Щебрань опроверг все обвинения брата и его адвоката. По его словам, трудовая книжка у него есть. Также он признался, что действительно употреблял наркотики, но уже не помнит, когда это было последний раз.

Сегодня Евгений обратился к оппоненту в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» . Он требует второй раунд дебатов с Москалем.

«Геннадию Москалю, пользуясь случаем, хочу предложить провести второй раунд дебатов. Потому что на Politeka , когда мы провели с ним раунд дебатов, от него инициатива исходила провести второй раунд дебатов. Где-то он потерялся. Он всплыл в студии «Знай24» , наговорил на меня там, вылил кучу информационных фекалий. Я жду второй раунд дебатов!», - говорит сын бизнесмена.

Евгений Щербань-младший в очередной раз отметил, что Москалю следует придерживаться адвокатской этики. По мнению Евгения, у адвоката к нему предвзятое отношение и у него нет задачи воспринимать позицию оппонента.

«Я не хочу выглядеть, что я оскорбляю человека в преклонном возрасте. Тут другая ситуация, хочу объяснить. Этот человек вызвался адвокатом Руслана. То есть, он уже взял на себя определенную ответственность, и он должен соблюдать многие этические составляющие и вести себя адекватно», - заявил он.

Также сын политика не понимает, зачем его брату нужен адвокат.

«От чего, от кого защищать брата? Это, получается, мне нужна защита от собственного брата. Он там из кустов где-то нападает…», - сказал Евгений.

Ранее Politeka сообщала, что Геннадий Москаль назвал Евгению Щербаню имя заказчика убийства его отца .