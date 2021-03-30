Какова нынешняя украинская власть? Есть ли в ней принципиальные отличия от прежней – и если да, то какие?

Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «Ход Королевы» высказывает предприниматель Евгений Щербань.

«Когда я узнал, что Зеленский идёт в президенты и имеет хорошие шансы, то опрометчиво сказал: ну хоть посмеёмся. Это ведь просто космическая пропасть между его прежним и новым амплуа. Но я увидел в победе Зеленского серьёзные возможности. Казалось бы, парень совершенно неопытный в политике, но с определённым набором хороших качеств. Я, как и все, примерил на себя эту ситуацию – и увидел перспективы», - рассказывает бизнесмен.

Он заметил, что сам хотел бы со стороны президента более решительных действий. Но после недавних шагов Зеленского Щербань сказал: «Володя становится Владимиром».

«Та ответственность, которую он на себя взял – это мега-ответственность, это космический уровень. Чтобы понять, осознать этот путь и заматереть в хорошем смысле, нужен как минимум год. Примерно так оно и получается», - считает Евгений Щербань.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что непосредственный убийца его отца Вадим Болотских сейчас находится в том же украинском лагере, что и прежде.

Также Щербань высказал мнение относительно отцовского бизнеса.