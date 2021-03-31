В программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» предприниматель Евгений Щербань прокомментировал слухи и разговоры о том, что его кто-то финансирует.
«Кто стоит за моей спиной?», - сам себе поставил этот вопрос гость программы. Размышления привели его к таким ответам.
Во-первых, говорит Щербань, за его спиной стоит не кто иной, как Творец. Тем более, что это, наверное, касается в принципе всех людей, для которых наибольшей ценностью в жизни есть справедливость и которые хотят привнести ее в жизнь. Отношение же самого бизнесмена к этому достаточно серьезное.
Во-вторых, за его спиной стоит отец, покойный донецкий политик и предприниматель Евгений Щербань-старший.
Далее он называет свое окружение, людей, которые остались возле него после последних событий и поддерживают, которые остались после выхода «Наследника» «Громадского».
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Щербань рассказывает, что его запрос на справедливость люди надевают на свои ситуации и рефлексируют по этому поводу. «Тотальная несправедливость - это корень многих бед и проблем на всех уровнях», - убежден предприниматель.
И последним в этом списке Евгений Щербань называет за своей спиной президента Украины, Владимира Зеленского. Как известно, президент является гарантом Конституции, а к ее написанию приложил руку отец бизнесмена.
Напоминаем, Евгений Щербань хочет ответить на обвинения брата Руслана.
Ранее Politeka сообщала о том, что Щербань заявил, что увидел в победе Зеленского серьезные возможности.