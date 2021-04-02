В программе «А как на самом деле?» блогер Мирослава Бобровская выразила свое мнение по поводу слов Алексея Данилова, секретаря СНБО, о неуместности употребления термина «Донбасс».

Алексей Данилов заявил, что термин «Донбасс» лучше не употреблять, взамен уместно говорить о Донецкой и Луганской областях, территориальных единицах Украины. Свою позицию секретарь СНБО аргументирует тем, что, называя эти территории Донбассом, украинцы используют русский нарратив, а это в свою очередь опасно в современной ситуации.

По мнению Бобровской, дискуссия относительно названия восточных территорий Украины слишком раздута. Вместо этого она ставит вопрос о росте тарифов, цен на топливо, пищевые продукты, о бедности, об отсутствии развития в массе отраслей, среди которых такие важные, как образование и медицина, о земельном вопросе, вырубке лесов и прочее. «Это такая важная тема, как называть восток Украины», - говорит она.

Кроме того, заявление секретаря СНБО не слишком соответствует действительности: название Донбасс используют не просто граждане в своем быту, оно функционирует и на официальном уровне. Чтобы не быть голословной, Бобровская называет четкие цифры: даже сайт правительства употребляет слово «Донбасс» 2533 раза. Этот термин активно функционирует, например, в новостях, в постановлениях Кабинета министров, в публичных выступлениях президента Украины.

Блогер обращает внимание, что художественная речь тоже вполне вобрала это название: проза и поэзия о Донбассе. И это касается не только современных писателей, но и классиков, как, например, Николай Зеров или Василий Стус. «Запретить авторов, обвинить в пропаганде, назвать врагом Украины и "впилять" им срок - 10 лет, чтобы не повадно было, причем посмертно», - иронизирует Бобровская и отмечает, что ситуация выходит за пределы нормальности.

Напоминаем, Чорновил ответил, будет ли эскалация конфликта на Донбассе.

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