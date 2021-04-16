Международный валютный фонд обещал Украине один транш, но дал другой - 40% от обещанной суммы. Эту ситуацию прокомментировал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» политический консультант Александр Лазарев.

Международный валютный фонд выплатил Украине не всю обещанную сумму, а только 40% от нее.

В этой ситуации Лазарев видит недоработки со стороны украинских дипломатов. «Наши переговорщики "очень сильны и подкованы в дипломатической среде», - иронизирует он. Так, они не могут участвовать в переговорах на должном уровне и защищать интересы Украины. Если взглянуть на представителей самого МВФ, то это, конечно, образованные люди и профессионалы, которые прошли лучшие европейские университеты.

Напоминаем, Лазарев заявил, что арендовать землю нет смысла, потому что ее можно купить.

Ранее Politeka сообщала о том, что чиновники прикрывают свою работу приказами МВФ.

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