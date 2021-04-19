Политик, бывший депутат Елена Бондаренко в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» заявила, что украинцы должны нести ответственность за свой голос на выборах.
Она отметила, что украинцы часто голосуют не за политика, а за бренд. Но избиратель будет жить с той властью, за которую проголосовал.
«Незнание законов не освобождает от ответственности. Здесь точно так же... Никто не снимает ответственности с избирателя», - говорит политик.
По ее словам, в семье как правило доминирует женское мнение. Поэтому даже на выборах муж зачастую прислушивается к мнению жены.
«Это знают все политтехнологи, политологи. Что жена, как правило, в среднестатистической семье очень влияет на выбор мужа. Муж на самом деле даже не заморачивается, он даже может у нее спросить: «Слушай, за кого там надо голосовать, я проголосую». Очень редко так, что в семье мужчина и женщина голосуют как-то по-разному», - рассказала Бондаренко.
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