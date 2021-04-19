В наши дни украинские политики постоянно находятся на виду. Но так было далеко не всегда – например, во времена правления Виктора Януковича и Партии Регионов власть была очень закрытой, непрозрачной. Власть была оторвана от народа. Не это ли привело к её падению?

Вопрос в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассматривает бывший депутат Верховной Рады Елена Бондаренко.

«Тут дело не в том, какая партия стоит у власти. На оторванность политиков от народа влияют деньги. Это и есть водораздел. Кто-то живёт за окном своего «Мерседеса» или частного «джета». Это не вопрос статуса или политики. В политике всегда было много самых обычных людей», - рассказывает экс-депутат.

Ранее, как сообщала Politeka, Елена Бондаренко отмечала, что в Украине часто голосуют не за конкретного политика, а за бренд.

Также она возмущалась успешными действиями Вооружённых сил Украины против пророссийских боевиков на Донбассе.



