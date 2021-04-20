Несмотря на то, что провластные СМИ в Украине называют партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» «пятой колонной Росси», – это та политическая сила, которая, в отличие от президентской партии, постоянно отстаивает интересы Украины и борется за сохранение территориальной целостности страны.

Об этом сказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью ведущему польскому изданию Rzeczpospolita.

Политик сообщил, что «Оппозиционную платформу – За жизнь» финансируют члены политической силы, в том числе и он, а также, в соответствии с законом, бюджет Украины. И партия полностью оправдывает это, так как получает значительную поддержку украинцев.

«Поддержка граждан позволяет нашей партии занимать первые строки в рейтингах политических сил по результатам социологических опросов. В конце прошлого и начале этого года мы были первыми в рейтингах», – подчеркул Виктор Медведчук.

Он отметил, что, в то время как другие прикрываются патриотизмом, его политическая сила не на словах, а на деле отстаивает интересы Украины.

«Мы не виляем и не заигрываем попеременно с жителями разных частей Украины, последовательно и открыто реализуем свою позицию, не разжигаем ненависть, а боремся за сохранение территориальной целостности Украины. Поэтому мы больше, чем кто-либо другой, имеем право называться проукраинской партией», – констатировал политик.

Он добавил, что победа «Оппозиционной платформы – За жизнь» на ближайших парламентских выборах – вполне реальна.

«Я верю, что мы можем победить на выборах и прийти к власти, а если будет необходимо ‒ сформировать коалицию с другими партиями и, самое главное, построить в Украине успешную страну», – резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти.