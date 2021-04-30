Украинская власть планирует дальнейшее повышение тарифов на коммунальные услуги, и это при том, что их бесконтрольный рост с начала года уже привел к катастрофическому увеличению долга населения по оплате ЖКУ. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

«Обнищавшие украинцы давно не в состоянии удовлетворять непомерные аппетиты власти и зависимых от ее решений коммунальщиков. А правительство и не думает останавливать происходящий в Украине тарифный геноцид», – подчеркнул парламентарий.

Он сообщил, что только за последний год стоимость жилищно-коммунальных услуг возросла на 22%.

«В частности, тариф на электроэнергию повысился на 36,6%, природный газ подорожал для населения на 63,6%, горячая вода и отопление стали дороже на 10,4%. При этом удорожание коммунальных услуг существенно опережает рост реальных доходов населения. Например, по данным Минэкономики, средняя номинальная зарплата в Украине в феврале текущего года составляла 12 549 грн, что лишь на 15,7% больше, чем в феврале 2020-го», – отметил Медведчук.

По словам политика, все это привело к критическому росту задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«За февраль 2021 года она достигла 82,1 млрд грн, при том, что на конец декабря 2020 года коммунальные долги населения составляли 73 млрд грн, а на конец февраля 2020 года – 66,7 млрд грн. С 2014-го задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась почти в 6 раз (!) – на конец февраля 2014 года долги украинцев по оплате ЖКУ едва превышали 14 млрд грн (и это с учетом АР Крым и ныне неконтролируемых территорий Донбасса)», – сообщил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Виктор Медведчук убежден: сложившаяся ситуация говорит о том, что население не в состоянии как оплачивать текущие платежи, так и гасить накопленную задолженность. По мнению политика, если такая тенденция сохранится, рано или поздно это неизбежно приведет к коллапсу всей системы ЖКХ, тем более что власть планирует и дальше повышать тарифы.

«Газовые компании уже обнародовали годовые цены на голубое топливо, которые будут действовать в Украине до конца апреля 2022 года. Стоимость газа для населения в Украине с 1 мая 2021 года в подавляющем большинстве регионов установлена на уровне 7 990 грн за тысячу кубометров плюс стоимость доставки природного газа, на которую начисляется еще НДС ‒ 2 148 грн. Таким образом, с 1 мая 2021 года стоимость газа будет составлять 10 138 грн за тысячу кубометров», – сообщил парламентарий.

Он подчеркнул, что новое повышение цены на газ неизбежно приведет к росту тарифов на отопление и горячее водоснабжение, а соответственно, и к росту долгов за ЖКУ.

«Вместо того чтобы реализовать обещанное двукратное снижение цены на газ по сравнению с Порошенко (8 548,92 грн за тысячу кубометров), Зеленский в интересах олигархов и международных кураторов поднимает стоимость голубого топлива по сравнению с предшественником на 1 589 грн, или на 18,6%. Это повлечет за собой рост тарифов на отопление и горячее водоснабжение. Как и рост долгов за ЖКУ», – отметил Виктор Медведчук.

Также он акцентировал внимание на том, что за 2014‒ 2021 годы цена на газ для населения выросла на невероятные 1300%, или в 14 раз.

«Однако правительство не намерено отказываться от своей антисоциальной политики и решает проблему неплатежей исключительно путем усиления фискального, административного и других форм давления на должников, формируя даже механизм выселения из квартир. А это уже фактически тарифный геноцид, который в конце прошлого – начале текущего года вынудил украинцев прибегнуть к уличным протестам. То есть можно прогнозировать, что социальное напряжение в обществе будет и дальше усиливаться, равно как и неприятие гражданами политики оторванной от реальности властной команды, обслуживающей лишь интересы ростовщиков и действующей по указке западных хозяев», – подытожил Медведчук.

Как известно, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предлагал действующей власти воспользоваться комплексом мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ, разработанным «Оппозиционной платформой – За жизнь».

«Только тогда, когда будут приняты эти законопроекты, предусматривающие действенные механизмы снижения тарифов, граждане Украины получат экономически обоснованные платежки, отвечающие в полной мере уровню их платежеспособности. Тарифный геноцид через повышение тарифов для граждан Украины должен быть остановлен, а правительство – отправлено в отставку», – подчеркнул парламентарий.