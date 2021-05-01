Сегодня состоялся публичный анонс деятельности политической партии "Держава", на котором лидер партии Дмитрий Василец обозначил основные цели и задачи партии, такие как: народовластие через систему референдумов по ключевым и прочим вопросам в стране.
Об этом сообщает Знай.юа.
По словам Дмитрия Васильца, с помощью референдумов необходимо убрать искусственные точки конфликта в украинском обществе, поставив на референдум вопросы отмены декоммунизации, приданию русскому языку статуса национального, или статуса языка межнационального общения, утвердить приоритет украинского законодательства над международным в вопросах экономики и безопасности и прочее.
Член политсовета Александр Семченко также заявил о необходимости развития профсоюзов в Украине, как основы для консолидации украинского общества в защите своих прав.
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На мероприятии также было заявлено о выдвижении Кирилла Стремоусова на довыборы в Верховную Раду Украины по 184 округу, которые пройдут осенью.