Сегодня состоялся публичный анонс деятельности политической партии "Держава", на котором лидер партии Дмитрий Василец обозначил основные цели и задачи партии, такие как: народовластие через систему референдумов по ключевым и прочим вопросам в стране.

Об этом сообщает Знай.юа.

По словам Дмитрия Васильца, с помощью референдумов необходимо убрать искусственные точки конфликта в украинском обществе, поставив на референдум вопросы отмены декоммунизации, приданию русскому языку статуса национального, или статуса языка межнационального общения, утвердить приоритет украинского законодательства над международным в вопросах экономики и безопасности и прочее.

Член политсовета Александр Семченко также заявил о необходимости развития профсоюзов в Украине, как основы для консолидации украинского общества в защите своих прав.

На мероприятии также было заявлено о выдвижении Кирилла Стремоусова на довыборы в Верховную Раду Украины по 184 округу, которые пройдут осенью.