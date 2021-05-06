Власть делает вид, что не замечает того глубокого финансового кризиса, в котором находятся многие украинские предприятия и который является результатом именно ее преступного бездействия и непрофессионализма. Об этом сообщается на сайте «Оппозиционной платформы – За жизнь» со ссылкой на председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука.



Парламентарий подчеркнул, что действующая власть игнорирует «ситуацию глубокого финансового провала», пытаясь в своих заявлениях акцентировать внимание на якобы замедлении падения ВВП и некотором улучшении ситуации в промышленности.

По мнению Медведчука, это демонстрирует «неумение власти выйти из этого провала», а также является попыткой оправдать «преступное бездействие, непонимание происходящих процессов».

Председатель Политсовета ОПЗЖ отметил, что большинство отраслей экономики по-прежнему находятся в глубоком кризисе и о восстановлении экономического роста пока не стоит говорить.

«Как правило, речь идет о финансовых проблемах, с которыми столкнулся малый бизнес Украины и которые во многом порождены действиями самой власти, а именно: усилением фискального и административного давления на бизнес, бесконечными локдаунами, парализующими предпринимательскую деятельность вплоть до массовых банкротств малых предприятий, увольнения работников. При этом государственная поддержка малого бизнеса оказалась ничтожной», – сказал Виктор Медведчук.

Кроме того, заявил политик, глубокий кризис, который переживают крупные и средние предприятия Украины, власть тоже предпочитает не замечать.

«Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за 2020 год составил 264,4 млрд грн прибыли. Это в 1,7 раза меньше, чем за 2019 год, когда предприятия показали 446,9 млрд грн прибыли. Об этом со ссылкой на предварительные итоги финансового результата прошлого года сообщила Государственная служба статистики Украины. По официальным данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 602,3 млрд грн, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году, однако убытков допущено на сумму 337,9 млрд грн, то есть на 94,6% больше по сравнению с 2019 годом. Доля убыточных предприятий за январь ‒ декабрь 2020 года составила 29,2% (в то время как за январь – декабрь 2019 года – 19,5%)», – сообщил народный депутат.

В заключение парламентарий подчеркнул, что это «глубокий финансовый провал крупного и среднего бизнеса Украины».

«И пока финансовое положение крупного и среднего бизнеса не стабилизировалось, говорить о преодолении экономического кризиса нет никаких оснований», ‒ подытожил Медведчук.