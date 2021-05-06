На какие результаты следует ожидать, когда Украина откроет свободный рынок земли? Об этом рассказал Евгений Шевченко, депутат Верховной Рады, юрист и предприниматель, в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина».

Прежде всего Шевченко развеивает определенные страхи населения по поводу нового земельного закона: «Сгонять украинцев с земли никто не будет». Речь идет об изменениях в управлении землей: если раньше это были ставленники Киева, то теперь - местные общины. «К управлению землей допущены местные депутаты – люди, которых все знают, практически, соседи», - подчеркивает гость программы.

Политик положительно оценивает работу президента Зеленского по поводу решения земельных вопросов. Себя же Шевченко называет аграрием и даже признается, что планирует заниматься землей в дальнейшем и лично поддержал законопроект.

Новый закон направлен на развитие фермерства, а на него депутат возлагает большие надежды. «Фермеры - средний класс - разрушат огромные монополии, покончат с украинскими латифундистами», - объясняет он. В Украине существует проблема монополий, огромных компаний, что в своих руках сосредоточивают даже не десятки, а сотни тысяч гектаров земли. «Для меня норма: одно село – одно хозяйство, то есть от трёх до семи тысяч гектаров», - очерчивает Шевченко свою позицию. Так же неодобрительно он относится к тому, чтобы продавать украинскую землю иностранцам. Итак, новый закон, по его мнению, решит много земельных проблем государства.

Напоминаем, Шевченко объяснил, почему встречался с президентом Беларуси.

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