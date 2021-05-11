Оппозиционный политик, народный депутат Илья Кива в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказал о своем отношении к деньгам.

«Я был достаточно небедным парнем, по-честному, потому что строил свои достижения на финансовом обогащении из-за своей неопытности или не до конца понимания сущности мира. Когда меня интересовали деньги – они у меня были, когда я на этом акцентировал внимание – у меня все, в принципе, получалось. Но потом я сел в тюрьму и меня система обнулила. У меня исчезло все вот с того момента – с 11-го года», - говорит политик.

Кива признается, что до тюрьмы был достаточно состоятельным человеком.

«Но в 11-ом году я сел в тюрьму, а все мое имущество продали. И с этого момента я больше к деньгам не прикасаюсь», - заявил нардеп.

По его словам, за время сотрудничества с Арсеном Аваковым он не нажил ничего и даже не пытался обогатиться.

«У меня есть правило – я не бизнесмен, я не зарабатываю деньги. Я немного использую другую религию, которой меня научили в детстве, и на самом деле она мне очень сильно подходит и приемлема. Во-первых, я не вешаю этих якорей, потому что бабки – это якорь. Кладя в карман, ты потом за него начинаешь что? Переживать. Ты уже не зайдешь в темный двор или в темную комнату, потому что тебя будет беспокоить, а все ли будет в порядке с твоими деньгами», - рассказал народный депутат.

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